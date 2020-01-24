Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША раскрыли последствия иранского обстрела американских баз в Ираке

В результате нанесенного Ираном ракетного удара по двум американским базам в Ираке 34 военнослужащих США получили контузию. Последствия обстрела раскрыл официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает ТАСС.
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