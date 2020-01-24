Армия и оружие
Lenta.ruСША раскрыли последствия иранского обстрела американских баз в Ираке
В результате нанесенного Ираном ракетного удара по двум американским базам в Ираке 34 военнослужащих США получили контузию. Последствия обстрела раскрыл официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает ТАСС.
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Здоровье
Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Происшествия
В Турции возросло число погибших при землетрясении
Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Во время рабочего визита в Палестину Владимир Путин помог офицеру палестинской армии поднять упавшую фуражку.
Шоу-бизнес
Все как было: сестра Жанны Фриске показала ее квартиру
Сестра Жанны Фриске Наталья показала кадры из ее квартиры, куда она периодически ходит делать уборку.
Шоу-бизнес
Костенко снялась с голым животом на фоне икон
Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.
Фигурное катание
Косторная лидирует после короткой программы на ЧЕ, Щербакова — 2-я
Победительница финала Гран-при Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Общество
Названа новая должность бывшего гендиректора РКК «Энергия»
Бывший глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов получит в РКК новую должность - исполнительного директора.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Гаджеты
В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны
В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Общество
Диетолог назвал опасность потребления рыбы
Диетолог Даниэл Крел рассказал об опасности потребления рыбы, передает oane.ws.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Происшествия
Сильный взрыв произошел в Хьюстоне
Футбол
Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры
Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
Политика
В России оценили рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Преступления Бандеры и украинских националистов Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов * и Украинской повстанческой армии *, на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.
Технологии
ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.
Здоровье
Названы первые признаки рака кожи
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Политика
Reuters: Кипр заблокировал антироссийские санкции
Кипр блокирует введение Евросоюзом санкций против крымских чиновников. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на три дипломатических источника.
Армия и оружие
Донецк подвергся артиллерийскому обстрелу
Донецк подвергся артиллерийскому обстрелу в районе международного аэропорта имени Сергея Прокофьева.
Энергетика
Кабмин Украины рассказал о снижении тарифов на отопление
Тариф на отопление удалось снизить на 30% благодаря снижению цены на газ, которая в ноябре 2019 составляла 6235,5 гривен за тысячу кубометров, а в декабре упала до 4276,7 гривен.
Шоу-бизнес
О своей новой любви рассказала Лолита
Лолита рассказала о своих новых чувствах, о новом возлюбленном.
Общество
Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.