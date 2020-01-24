Армия и оружие
RT на русскомПентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке. «По последним данным, 34 военнослужащих получили контузию и травмы головного мозга», — приводит РИА Новости слова Хоффмана.
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Энергетика
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В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
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