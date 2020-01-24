Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПентагон назвал количество пострадавших военнослужащих при ударе Ирана

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что 8 января при ракетном ударе Ирана по военным базам в Ираке получили контузию и травмы головного мозга 34 американских военнослужащих. Он добавил, что восемь военнослужащих сейчас проходят лечение в США и еще девять в Германии.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Число пострадавших от иранского обстрела возросло в три раза

РБКвчера в 12:34

Пентагон заявил о 34 пострадавших при обстреле Ираном американских баз 8 января

Коммерсантъвчера в 13:57

Пентагон: В результате ракетной атаки Ирана пострадали 34 военных США

Российская газетавчера в 12:53

США раскрыли последствия иранского обстрела американских баз в Ираке

Lenta.ruвчера в 12:37

Пентагон сообщил о 34 пострадавших американских военных при обстреле баз в Ираке

ТАССвчера в 13:44

Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

RT на русскомвчера в 12:23

США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

РИА Новостивчера в 12:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
РЕН ТВ вчера в 11:34
Общество

Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 08:15
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский стали чемпионами Европы

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золото чемпионата Европы, который проходит в австрийском Граце.
Газета.Ru вчера в 15:55
Политика

Трамп поднял пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ, увеличивающий пошлины на стальные и алюминиевые изделия из ряда стран.
RT на русском 00:20
Кино

Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей

Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Красная весна вчера в 21:58
Политика

Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах

Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Аргументы и Факты 23 января в 02:10
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Число погибших в результате землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг возросло до 20 человек, 1015 получили ранения, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
РИА Новости 00:19
Политика

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

23 января стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне.
Известия вчера в 19:45
Общество

Названы запреты для студентов в Татьянин день

Студентам в Татьянин день не рекомендуется выбрасывать мусор из комнаты и сидеть тихо.
Экономика сегодня 00:18
Политика

Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

RT на русском вчера в 08:57
Общество

В США ужесточили правила выдачи виз беременным

Ограничения на выдачу виз беременным женщинам в Соединённых Штатах начнут действовать 24 января, говорится в официальном уведомлении Госдепартамента.
REGNUM 23 января в 16:17
Общество

Разведенных родителей обяжут платить за жилье детей

В третьем, окончательном, чтении Госдума приняла закон, регламентирующий обязанность разведенных родителей в равной мере нести затраты на содержание жилья для их совместного ребенка.
IrkutskMedia 23 января в 07:30
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 человек

Количество заболевших достигло почти 1300. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные медицинские власти.
Эхо Москвы вчера в 22:23
Футбол

Тренер «Марселя» опасается русских из-за трансферного окна

Даже после закрытия трансферного окна все еще будет опасность потерять игроков, так как есть русские, турки и, возможно, китайцы.
Спорт день за днем вчера в 17:39
Происшествия

Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение

Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
РИА Новости вчера в 06:58
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Армия и оружие

Донецк подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины

Территория Донецка попала под артиллерийский удар, совершенный со стороны вооруженных сил Украины.
ФАН вчера в 16:31
Общество

Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
RT на русском вчера в 09:53
Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Вести.Ru вчера в 16:52
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия вчера в 20:34
Здоровье

Власти Китая направили в охваченный коронавирусом Ухань 1230 врачей

Государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам, следует из заявления ведомства.
РИА Новости 00:10
Общество

Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом

В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress нет.
Мой Брянск 23 января в 07:24
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию России. Заседание состоялось в четверг, 23 января.
Известия 23 января в 04:27
Происшествия

Восемь человек пострадали при пожаре в доме в Новгородской области

Газета.Ru вчера в 23:51
Космос

Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 19:05
Политика

Дуда нашел оправдание своей неявке на форум в Израиль

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что правильно сделал, что не поехал на форум памяти Холокоста в Израиль.
Московский Комсомолец 23 января в 13:12
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости 00:17
Армия и оружие

Разведку у границ РФ за неделю вели 40 летательных аппаратов

В прошлую пятницу «Красная звезда» сообщила, что у границ РФ были замечены 22 летательных аппарата, ведущих разведку.
ФАН 23 января в 18:23
Авто

РОАД прогнозирует снижение авторынка России в 2020 году

Специалисты Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) считают, что падение рынка составит 8%. Как сообщает ToDay News Ufa, эксперты РОАД считают, что уровень падения продаж новых легковых авто достигнет 8%. А вот вторичный рынок будет сохранять стабильность, в прошлом году сменило хозяев 5,4 млн. машин.
ToDay News Ufa 01:10
Шоу-бизнес

Брэд Питт отреагировал на слухи о примирении с Дженнифер Энистон

Голливудский актер Брэд Питт отреагировал на слухи о его примирении с бывшей женой Дженнифер Энистон.
Lenta.ru 23 января в 10:03
Как работают Яндекс.Новости?
Убийство генерала СулейманиБольше новостей по теме
Главное