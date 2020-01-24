Армия и оружие
Московский КомсомолецПентагон назвал количество пострадавших военнослужащих при ударе Ирана
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что 8 января при ракетном ударе Ирана по военным базам в Ираке получили контузию и травмы головного мозга 34 американских военнослужащих. Он добавил, что восемь военнослужащих сейчас проходят лечение в США и еще девять в Германии.
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Пентагон заявил о 34 пострадавших при обстреле Ираном американских баз 8 января
Коммерсантъвчера в 13:57
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