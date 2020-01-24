Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПентагон назвал количество пострадавших военнослужащих при ударе Ирана

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что 8 января при ракетном ударе Ирана по военным базам в Ираке получили контузию и травмы головного мозга 34 американских военнослужащих. Он добавил, что восемь военнослужащих сейчас проходят лечение в США и еще девять в Германии.
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Пентагон сообщил о 34 пострадавших американских военных при обстреле баз в Ираке

ТАСС13:44

США назвали число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

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Пентагон: В результате ракетной атаки Ирана пострадали 34 военных США

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Число пострадавших от иранского обстрела возросло в три раза

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Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

RT на русском12:23

Пентагон заявил о 34 пострадавших при обстреле Ираном американских баз 8 января

Коммерсантъ13:57
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:43, Ашберн
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Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
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Украинский президент назвал конфликт в Донбассе большой бедой, который навсегда оставит «шрам» в российско-украинских отношениях.
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Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
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ВВС США начали отрабатывать противодействие российским ударным вертолетам

Отдел по связям с общественностью ВВС США официально сообщил об учениях американских военных на авиабазе в штате Аризона, где были задействованы два российских боевых вертолета Ми-24.
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Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
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Кокорин согласился перейти в «Сочи»

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«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
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О своей новой любви рассказала Лолита

Лолита рассказала о своих новых чувствах, о новом возлюбленном.
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WADA приостановило аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови, говорится в сообщении на сайте WADA.
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Boeing отложила первый испытательный полет нового 777X

Компания Boeing перенесла первый испытательный полет нового лайнера 777X из-за неблагоприятных погодных условий.
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В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
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В Самарской области широкий резонанс вызвало видео, на котором танец живота, как выяснилось потом, исполняла учительница одной из школ Самарской области.
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