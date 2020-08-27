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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.В источнике
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RT на русском

В Пентагоне прокомментировали инцидент с военными США и России в Сирии

RT на русском19:43
РБК

Пентагон назвал неприемлемым поведение военных России из-за ДТП в Сирии

РБК18:47
РЕН ТВ

Пентагон рассчитывает на соблюдение механизма деконфликтинга в Сирии

РЕН ТВ17:05
Газета.Ru

Пентагон призвал вернуться к механизму предотвращения конфликтов в Сирии

Газета.Ru17:38
РИА Новости

Пентагон прокомментировал инцидент между с российскими военными в Сирии

РИА Новости17:20
Известия

США ожидают возврата к соблюдению механизмов деконфликтинга с РФ в Сирии

Известия18:21
ТАСС

США ожидают возвращения к соблюдению механизмов деконфликтинга с Россией в Сирии

ТАСС17:05

Дата выхода «Лиги справедливости» Зака Снайдера на HBO Max «утекла» в сеть

Грядущий проект будет разительно отличаться от кинотеатральной версии Джосса Уидона («Мстители») и выйдет в формате мини-сериала из четырех глав, каждая из которых будет длиться приблизительно час.
Киноафиша Россиивчера в 05:43

Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей

Певица Ольга Бузова и продюсер Иосиф Пригожин понесли в прошлом году многомиллионные убытки, сообщает "kp.ru" на основании данных финансовой отчетности российских знаменитостей, занимающихся бизнесом.
РИА Новости19:19

Начальника отдела МВД в Курганской области арестовали на два месяца

Суд на два месяца арестовал начальника МО МВД России "Каргапольский" Дениса Мурашова, обвиняемого в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области в четверг.
ТАССвчера в 09:43
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Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 16:49
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Gotham Knight будет без Бэтмена и Гордона

Судя по известиям о сюжете новой игры, в Gotham Knight не будет двух основных персонажей – самого Бэтмена, который погиб при взрыве в пещере, и комиссара полиции Джима Гордона.
Faktomвчера в 09:41
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