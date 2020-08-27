Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым
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Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.В источнике
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