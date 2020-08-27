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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.В источнике
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RT на русском

В Пентагоне прокомментировали инцидент с военными США и России в Сирии

RT на русском19:43
РИА Новости

Пентагон прокомментировал инцидент между с российскими военными в Сирии

РИА Новости17:20
Известия

США ожидают возврата к соблюдению механизмов деконфликтинга с РФ в Сирии

Известия18:21
Газета.Ru

Пентагон призвал вернуться к механизму предотвращения конфликтов в Сирии

Газета.Ru17:38
РБК

Пентагон назвал неприемлемым поведение военных России из-за ДТП в Сирии

РБК18:47
РЕН ТВ

Пентагон рассчитывает на соблюдение механизма деконфликтинга в Сирии

РЕН ТВ17:05
ТАСС

США ожидают возвращения к соблюдению механизмов деконфликтинга с Россией в Сирии

ТАСС17:05

Девятерых красноярских подростков подозревают в подготовке теракта

Девятерых красноярских подростков подозревают в подготовке теракта В Красноярске на обследование в психдиспансер помещены девять школьников, которые в переписке якобы обсуждали возможность совершения теракта, аналогичного тому, что произошел в 1999 году в американской школе "Колумбайн".
Коммерсантъ Новосибирск00:24
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США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвесторвчера в 07:06
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

В России 11 августа зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 под названием «Спутник V». Минздрав уже выдал Центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного исследования препарата.
Известия18:24
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