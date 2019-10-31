Армия и оружие
РИА НовостиПоявилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади. В коротком видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как строение с двух сторон обступают люди.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:01, Ашберн
Общество
Россияне назвали самые счастливые сферы работы
Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:51
Общество
В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Ведомости 04:58
Экономика
«Норникель» в янв-сентябре увеличил выпуск Pd на 7,4%; Pt на 7,8%
ГМК "Норильский никель" по итогам января-сентября 2019 года увеличил производство палладия на 7,44% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 2,253 млн унций (70,1 тонны), платины — на 7,8% до 553 тысяч унций (17,2 тонны), говорится в сообщении компании.
Вестник золотопромышленника 06:49
Политика
Зеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.
ФАН 06:25
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Политика
Большинство американцев не слышали о бомбардировках Югославии
Мнения, больше половины американских граждан не слышали о бомбардировках Югославии ВВС коалиции стран НАТО в период войны в Косове в 1999-м году.
Журналистская правда 03:25
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Общество
Путин заявил о сокращении числа абортов в России
Число абортов в России в 2019 году сократилось примерно на 100 тыс. по сравнению с прошлым годом, сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.
Взгляд.ру 06:27
Общество
Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье
Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.
Lenta.ru 04:27
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 29 октября в 12:35
Кино
Создатели «Игры престолов» могли рассказать о происхождении джедаев
У создателей "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса была амбициозная задача - вывести сагу "Звездные войны" на совершенно новый уровень, полностью ликвидировав ее "зависимость" от истории семейства Скайуокеров.
Kinonews.ru 04:12
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Здоровье
Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах
В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.
Газета.Ru 04:48
Политика
«Роскосмос» не соответствует запросам россиян, заявил Рогозин
Мнение российского народа о потенциале страны в космосе превышает возможности госкорпорации "Роскосмос", заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.
РИА Новости 04:43
Армия и оружие
Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток
Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
URA.Ru вчера в 21:57
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 15:04
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
BFM.ru 06:11
Политика
Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал
Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".
Газета.Ru 04:06
Игры
В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров
Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
REGNUM вчера в 15:10
Политика
Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян
Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
Газета.Ru вчера в 08:39
Политика
НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59
Общество
Fiat Chrysler и Groupe PSA договорились о слиянии
Автомобильные корпорации Fiat Chrysler и Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) договорились о слиянии на паритетной основе.
Газета.Ru 06:24
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26