Армия и оружие

REGNUMREGNUMПентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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Видео с места событий и ДНК-тест: Пентагон раскрыл подробности уничтожения аль-Багдади

Вести.Ru08:48

Пентагон рассказал и показал, как был ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади

Коммерсантъ08:25

США показали кадры штурма дома главаря ИГ

РЕН ТВвчера в 18:17

В Пентагоне сообщили детали уничтожения главаря ИГ

ТАССвчера в 18:06

Пентагон сообщил подробности спецоперации против главы ИГ

RT на русскомвчера в 17:46

Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации аль-Багдади

РИА Новостивчера в 17:32

Появилась запись операции по уничтожению террориста аль-Багдади

URA.Ru01:32
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Общество

ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов

Фактически речь идет о совместных силовых рейдах в структурах, занимающихся клининговым бизнесом.
Коммерсантъ 08:44
Происшествия

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Политика

Премьер Ирака согласился уйти в отставку

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.
RT на русском 10:43
Футбол

«Зенит» вышел в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Томь»

Футболисты петербургского клуба «Зенит» всухую обыграли «Томь». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу "Зенита".
Национальная служба новостей вчера в 15:26
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian.
Дни24 10:08
Политика

США готовятся ввести санкции против Испании за помощь Венесуэле

Администрация Дональда Трампа намерена ввести санкции в отношении Испании за помощь венесуэльскому режиму Николаса Мадуро, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Profinance.ru 09:19
Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Политика

«Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади

Lenta.ru 11:20
Политика

В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
ТАСС 08:40
Политика

Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Футбол

«Спартак» — «Ростов»: объявлены стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ростова» на матч 1/8 финала Кубка России, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Sport24.ru 11:28
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Общество

Счетная палата нашла средства на поддержку российского кино в офшорах

Как следует из отчета надзорного ведомства, система господдержки российского кино непрозрачна, а выделяемые на кино деньги уходят в офшоры.
Газета.Ru 04:18
Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Интерфакс 04:45
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество

В Нью-Йорке запретят продажу фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка принял закон о запрете на продажу фуа-гра с 2022 года, сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 10:51
Общество

В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову

RT на русском 09:35
Культура

На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева

Discover24 03:21
Происшествия

В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка

Российская газета 11:08
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Ugpressa.ru 07:51
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Политика

Закрылось посольство Израиля в России

Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета вчера в 05:16
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Спорт

Спортсмены из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России

Позднее в некоторых всероссийских командных видах спорта спортсмены из Белоруссии утратили статус легионеров.
РИА Новости 09:40
Общество

Рогозин сообщил о запросе NASA мест на «Союзах» в 2020-2021 годах

Известия 05:41
Политика

НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59
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