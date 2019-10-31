Армия и оружие
REGNUMПентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:35, Вашингтон
Происшествия
Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане
Общество
Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год
"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Здоровье
Число врачей сократилось в 54 регионах России
Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Кино
Фильм «Заклятие» возглавил топ-5 лучших хорроров десятилетия
Фильм "Заклятие" режиссера Джеймса Вана определили на первое место пятерки лучших фильмов ужасов десятилетия.
Происшествия
Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком
Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
Опубликовано и расписание поезда № 7 Санкт-Петербург - Севастополь, который будет следовать из северной столицы в город-герой 43 часа 25 минут, а обратно - 42 часа 25 минут.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Происшествия
Судмедэксперт на допросе признал, что «пьяный» мальчик был трезвым
На допросе в Следственном комитете судмедэксперт Сергей Насонов заявил, что на момент гибели мальчик был трезв.
Общество
Рогозин рассказал о планах по запуску ракет космического назначения
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах по запуску ракет космического назначения до конца года.
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Большинство россиян усомнилось в наличии в РФ народного единства
По данным исследования, большинство россиян (68%) считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства.
Происшествия
Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде
Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
Здоровье
11 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ за неделю
В течение минувшей недели к медикам с острыми респираторными вирусными инфекциями обратились 11,34 тысяч жителей Кузбасса.
Происшествия
В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тёщи
В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии.
Политика
Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной
Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
Происшествия
СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
Политика
Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма
Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Гаджеты
Intel представила процессор Core i9
Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России.
Армия и оружие
Балтфлот получил новейшие зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2»
Новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2" поступили на вооружение зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота, сообщила пресс-служба Балтфлота.
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.