Армия и оружие

REGNUMREGNUMПентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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Пентагон сообщил подробности спецоперации против главы ИГ

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В ходе рейда против аль-Багдади в общей сложности были уничтожены 6 членов ИГ

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Обнародованы подробности ликвидации лидера ИГ

Lenta.ruвчера в 18:47

В Пентагоне сообщили детали уничтожения главаря ИГ

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Военные США показали видео штурма дома аль-Багдади

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Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

РИА Новостивчера в 17:32

Пентагон раскрыл детали уничтожения лидера ИГ аль-Багдади

РБКвчера в 18:21
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Как убивали аль-Багдади. Видео

Вести.UZ00:23
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Происшествия

Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

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Политика

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На допросе в Следственном комитете судмедэксперт Сергей Насонов заявил, что на момент гибели мальчик был трезв.
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Общество

Рогозин рассказал о планах по запуску ракет космического назначения

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах по запуску ракет космического назначения до конца года.
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ТАСС 04:13
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В течение минувшей недели к медикам с острыми респираторными вирусными инфекциями обратились 11,34 тысяч жителей Кузбасса.
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В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии.
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Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
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Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
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