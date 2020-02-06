Политика

РБКРБКПентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
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Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении «переписать международный порядок»

ТАСС11:32

США обвинили Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

РИА Новости15:55

Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Lenta.ru12:42

Глава Пентагона обвинил Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

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Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

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Глава Пентагона обвинил РФ и Китай в давлении на другие страны

News.ru12:16

Пентагон обвинил Россию и КНР в попытке переписать мировой порядок

RT на русском15:57
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Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН 11:37
Армия и оружие

Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
RT на русском 20:46
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Политика

Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:34
Политика

США намерены привлечь КНР к переговорам по контролю над вооружениями

Соединённые Штаты заинтересованы в участии Китая в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
RT на русском 20:25
Технологии

Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo запустят китайский аналог Google Play

Производители электроники Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo намерены избавить мир от монополии Google.
RuNews24.ru 15:07
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Оба состава OG выступят в отборочных на ESL One Los Angeles 2020

OG сообщила, что в отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 сыграют оба состава клуба.
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Спорт

Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:17
Происшествия

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Коммерсантъ 02:48
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru 05:54
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Митя Фомин опубликовал фото в стиле ню

Продемонстрировать подписчикам изменения в фигуре артист решил, опубликовав откровенное фото.
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Шоу-бизнес

Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери

49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
ТВ Центр вчера в 06:58
Хоккей

Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне

Парламентская газета вчера в 07:14
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде

Как сообщает УНИАН, председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла место председателя Верховной рады Украины в президиуме.
RT на русском 05:51
Авто

УАЗ представил экспедиционную «буханку»

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Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК вчера в 02:03
Космос

В Иране научились создавать ракеты-носители третьего поколения

ГЛАС.RU 12:29
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

REGNUM 11:51
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости 19:42
Общество

Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России

Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.
РБК 11:07
Политика

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
RT на русском 19:20
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 09:01
Гаджеты

В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro

Компания Huawei объявила о запуске открытых продаж смартфона Mate 30 Pro в России.
UfaTime.ru 04:24
Происшествия

Дети из читинской «заброшки» после карантина в школах выйдут на учёбу

Как отметила заместитель директора по реабилитационной работе центра для несовершеннолетних «Надежда» Юлия Якимова, дети уже были в учреждении осенью 2019 года.
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Происшествия

Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье

Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
РИА Новости вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду

Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Uznayvse.ru вчера в 16:13
Кино

Фильм «Текст» станет мини-сериалом

Режиссёр Клим Шипенко планирует превратить свою картину «Текст» в мини-сериал.
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Авто

Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива

В России создали бесступенчатую и очень экономную трансмиссию. Она способна сберечь до 30% топлива.
ToDay News Ufa 08:58
Политика

В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G

В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G.
Lenta.ru 14:44
Общество

В Томске прошел пикет против пенсионной реформы

Жители Томска вышли на пикет против пенсионной реформы. Они высказались за то, чтобы отказаться от повышения возраста.
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