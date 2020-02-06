Политика
РБКПентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
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Культура
Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык
Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
Армия и оружие
Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии
Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке
Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Политика
США намерены привлечь КНР к переговорам по контролю над вооружениями
Соединённые Штаты заинтересованы в участии Китая в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Технологии
Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo запустят китайский аналог Google Play
Производители электроники Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo намерены избавить мир от монополии Google.
Киберспорт
Оба состава OG выступят в отборочных на ESL One Los Angeles 2020
OG сообщила, что в отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 сыграют оба состава клуба.
Спорт
Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Шоу-бизнес
Митя Фомин опубликовал фото в стиле ню
Продемонстрировать подписчикам изменения в фигуре артист решил, опубликовав откровенное фото.
Шоу-бизнес
Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери
49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
Хоккей
Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде
Как сообщает УНИАН, председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла место председателя Верховной рады Украины в президиуме.
Авто
УАЗ представил экспедиционную «буханку»
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Общество
Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России
Американский писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов.
Политика
МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Гаджеты
В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
Компания Huawei объявила о запуске открытых продаж смартфона Mate 30 Pro в России.
Происшествия
Дети из читинской «заброшки» после карантина в школах выйдут на учёбу
Как отметила заместитель директора по реабилитационной работе центра для несовершеннолетних «Надежда» Юлия Якимова, дети уже были в учреждении осенью 2019 года.
Происшествия
Жившую на ферме вместе с телятами девочку вернули бабушке в Приморье
Трехлетнюю девочку в Приморье, которая жила на ферме в одном помещении с загоном для скота, вернули бабушке, сообщила РИА Новости замминистра образования региона Наталья Василянская.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду
Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Кино
Фильм «Текст» станет мини-сериалом
Режиссёр Клим Шипенко планирует превратить свою картину «Текст» в мини-сериал.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
В России создали бесступенчатую и очень экономную трансмиссию. Она способна сберечь до 30% топлива.
Политика
В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G
В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G.
Общество
В Томске прошел пикет против пенсионной реформы
Жители Томска вышли на пикет против пенсионной реформы. Они высказались за то, чтобы отказаться от повышения возраста.