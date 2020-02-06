Политика
РБКПентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
Читать в источнике
Оценить139
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618
Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайской провинции Хубэй увеличилось до 618, сообщает в пятницу, 7 февраля, ТАСС со ссылкой на органы здравоохранения КНР.
Культура
На 103 году жизни скончался актер Кирк Дуглас
Легендарный и старейший актер Голливуда Кирк Дуглас скончался на сто третьем году жизни.
Политика
Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН
Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
Шоу-бизнес
Комик показал Анну Седокову без фотошопа
Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 февраля, Луна находится в знаке Рыбы.
Авто
Дизайн новой BMW 4-Series раскрыли до премьеры
В аккаунте Bmwblog в социальной сети Instagram появились фотографии прототипа будущей BMW 4-Series практически без защитного камуфляжа.
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Общество
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов МФО
В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.
Футбол
«Барселона» уступила «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании
«Атлетик» обыграл «Барселону» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании. Единственный мяч забил в концовке основного времени забил Иньяки Уильямс.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Футбол
ФИФА не подтвердила информацию о запрете на участие России в ЧМ-2022
В ФИФА прокомментировали информацию о запрете WADA на выступление сборной России на чемпионате мира 2022 года.
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Общество
Движение грузовиков через китайскую границу возобновляется в Приамурье
Из Китая в Приамурье возобновляется движение грузового транспорта через пункты пропуска с соблюдением определённых условий и в ограниченном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится уникальный персонаж
Хорошие новости для поклонников сериала «Ведьмак», во втором сезоне проекта появится новый персонаж, которого не было ни в книгах, ни в компьютерных играх, но который будет иметь крайне важное значение для сюжета повествования.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории
Комедия "Холоп", снятая режиссером Климом Шипенко, стала самым кассовым отечественным фильмом в новейшей российской истории, обогнав по размерам кассовых сборов предыдущего рекордсмена – картину "Движение вверх".
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Авто
Презентован новый внедорожник Cadillac Escalade
Новый Cadillac Escalade, ставший соплатформенником Chevrolet Tahoe/Suburban и GMC Yukon, официально представили в Лос-Анджелесе.
Политика
Великобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.