Политика

РБКРБКПентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
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Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении «переписать международный порядок»

ТАСС11:32

США обвинили Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

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Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Lenta.ru12:42

Глава Пентагона обвинил Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

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Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

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Глава Пентагона обвинил РФ и Китай в давлении на другие страны

News.ru12:16

Пентагон обвинил Россию и КНР в попытке переписать мировой порядок

RT на русском15:57
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Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым

Газета.Ru 10:13
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайской провинции Хубэй увеличилось до 618, сообщает в пятницу, 7 февраля, ТАСС со ссылкой на органы здравоохранения КНР.
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На 103 году жизни скончался актер Кирк Дуглас

Легендарный и старейший актер Голливуда Кирк Дуглас скончался на сто третьем году жизни.
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Политика

Лавров не исключил избрания Мексики непостоянным членом СБ ООН

Россия не видит препятствий для избрания Мексики непостоянным членом Совбеза ООН еще на два года, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико.
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Шоу-бизнес

Комик показал Анну Седокову без фотошопа

Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.
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Политика

Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Общество

Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 февраля, Луна находится в знаке Рыбы.
Пятый канал 19:02
Авто

Дизайн новой BMW 4-Series раскрыли до премьеры

В аккаунте Bmwblog в социальной сети Instagram появились фотографии прототипа будущей BMW 4-Series практически без защитного камуфляжа.
Тарантас Ньюс 04:40
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 17:34
Общество

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов МФО

В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.
Интерфакс 11:26
Футбол

«Барселона» уступила «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании

«Атлетик» обыграл «Барселону» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании. Единственный мяч забил в концовке основного времени забил Иньяки Уильямс.
Спорт-Экспресс 16:52
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Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Коммерсантъ 02:48
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник 09:01
Футбол

ФИФА не подтвердила информацию о запрете на участие России в ЧМ-2022

В ФИФА прокомментировали информацию о запрете WADA на выступление сборной России на чемпионате мира 2022 года.
Бомбардир.ру вчера в 06:44
Политика

Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 04 февраля в 02:37
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

REGNUM 11:51
Кино

Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Киноафиша России 05:32
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru вчера в 11:08
Общество

Движение грузовиков через китайскую границу возобновляется в Приамурье

Из Китая в Приамурье возобновляется движение грузового транспорта через пункты пропуска с соблюдением определённых условий и в ограниченном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.
REGNUM 19:31
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится уникальный персонаж

Хорошие новости для поклонников сериала «Ведьмак», во втором сезоне проекта появится новый персонаж, которого не было ни в книгах, ни в компьютерных играх, но который будет иметь крайне важное значение для сюжета повествования.
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru 05:54
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Представлен бюджетный конкурент Redmi 9A – смартфон Realme C3

Anonsens 15:27
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории

Комедия "Холоп", снятая режиссером Климом Шипенко, стала самым кассовым отечественным фильмом в новейшей российской истории, обогнав по размерам кассовых сборов предыдущего рекордсмена – картину "Движение вверх".
Труд 04 февраля в 16:14
Авто

«АвтоВАЗ» приостановит производство

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Lenta.ru 12:10
Происшествия

В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

РИА Новости 14:36
Авто

Презентован новый внедорожник Cadillac Escalade

Новый Cadillac Escalade, ставший соплатформенником Chevrolet Tahoe/Suburban и GMC Yukon, официально представили в Лос-Анджелесе.
Автоновости дня вчера в 01:03
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Великобритания отменит часть санкций в отношении России

Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Вести.Ru 14:54
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Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке

Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Газета.Ru 15:51
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Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
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