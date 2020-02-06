Политика
РБКПентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
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Экономика
Лавров считает, что мировая экономика замедляется из-за коронавируса
Россия активно поддерживает консультации стран-экпортеров нефти в интересах стабилизации рынка нефти, в том числе с учетом последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики.
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Происшествия
В грузинском монастыре убили россиянина
Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
В России создали бесступенчатую и очень экономную трансмиссию. Она способна сберечь до 30% топлива.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Технологии
В марте YouTube лишится классического дизайна
За последние годы на YouTube уже не раз менялся интерфейс главной страницы.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Экономика
Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Футбол
«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Кино
Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»
Армия и оружие
Минобороны выложило видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Видео, на котором запечатлены фрагменты первого полета модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, опубликовало Минообороны России.
Технологии
Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров в России
Блокировка части функций телевизоров Samsung Electronics вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России.
Космос
«Сердце Плутона» формирует атмосферные ветры планеты
Модели показали, что азотный лед превращается в пар на севере и замерзает на юге, создавая этот атмосферный поток ветров выше 4 километров (2,5 мили) на высоте, дующей на запад.
Авто
Дебютировал новый Cadillac Escalade
Новый Cadillac Escalade официально представили в Лос-Анджелесе.
Общество
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов МФО
В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.
Общество
Васильев оценил слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Теннис
Кузнецова не поможет России в матче Кубка Федераций против Румынии
ФТР сообщила, что теннисистка Светлан Кузнецова не примет участие в матче сборной России против команды Румынии в рамках Кубка Федераций.
Происшествия
Житель Казани рассказал о ситуации на карантинном лайнере в Японии
На борту круизного лайнера Diamond Princess, который в настоящее время задержан на карантин у берегов Японии, находится семья из Казани.
Гаджеты
ZTE анонсировала новый флагман Axon 10s Pro
Происшествия
Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества
В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла место председателя Верховной рады, чтобы заблокировать рассмотрение законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.