Политика

РБКРБКПентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
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Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении «переписать международный порядок»

ТАСС11:32

США обвинили Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

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Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Lenta.ru12:42

Глава Пентагона обвинил Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

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Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

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Глава Пентагона обвинил РФ и Китай в давлении на другие страны

News.ru12:16

Пентагон обвинил Россию и КНР в попытке переписать мировой порядок

RT на русском15:57
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Экономика

Лавров считает, что мировая экономика замедляется из-за коронавируса

Россия активно поддерживает консультации стран-экпортеров нефти в интересах стабилизации рынка нефти, в том числе с учетом последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики.
ТАСС 17:04
Политика

Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 17:34
Культура

Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке

Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Газета.Ru 15:51
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Происшествия

В грузинском монастыре убили россиянина

Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.
Lenta.ru 01:48
Авто

Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива

В России создали бесступенчатую и очень экономную трансмиссию. Она способна сберечь до 30% топлива.
ToDay News Ufa 08:58
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Экспресс газета 07:03
Технологии

В марте YouTube лишится классического дизайна

За последние годы на YouTube уже не раз менялся интерфейс главной страницы.
3DNews вчера в 04:22
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК вчера в 10:22
Экономика

Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Lenta.ru 16:48
Футбол

«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании

В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.
Газета.Ru 17:11
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru 05:54
Кино

Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»

Вести.Ru вчера в 11:00
Армия и оружие

Минобороны выложило видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Видео, на котором запечатлены фрагменты первого полета модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, опубликовало Минообороны России.
Газета.Ru 11:47
Технологии

Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров в России

Блокировка части функций телевизоров Samsung Electronics вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России.
РИА Новости 14:55
Космос

«Сердце Плутона» формирует атмосферные ветры планеты

Модели показали, что азотный лед превращается в пар на севере и замерзает на юге, создавая этот атмосферный поток ветров выше 4 километров (2,5 мили) на высоте, дующей на запад.
Капитал страны вчера в 12:17
Авто

Дебютировал новый Cadillac Escalade

Новый Cadillac Escalade официально представили в Лос-Анджелесе.
Новые автомобили вчера в 04:27
Общество

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов МФО

В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.
Интерфакс 11:26
Общество

Васильев оценил слова Готье о «некрасивых» мужчинах в России

РИА Новости 09:57
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову

Лезги газет 17:03
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru вчера в 17:09
Теннис

Кузнецова не поможет России в матче Кубка Федераций против Румынии

ФТР сообщила, что теннисистка Светлан Кузнецова не примет участие в матче сборной России против команды Румынии в рамках Кубка Федераций.
Sport.ru 07:59
Происшествия

Житель Казани рассказал о ситуации на карантинном лайнере в Японии

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который в настоящее время задержан на карантин у берегов Японии, находится семья из Казани.
REGNUM вчера в 13:29
Гаджеты

ZTE анонсировала новый флагман Axon 10s Pro

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Происшествия

Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества

В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.
Lenta.ru 12:40
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла место председателя Верховной рады, чтобы заблокировать рассмотрение законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
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Армия и оружие

NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии

Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Военное дело вчера в 11:02
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Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
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