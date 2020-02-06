Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Экономика Лавров считает, что мировая экономика замедляется из-за коронавируса Россия активно поддерживает консультации стран-экпортеров нефти в интересах стабилизации рынка нефти, в том числе с учетом последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики.

Политика Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки» Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.

Политика Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти» Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Культура Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.

Энергетика Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40% Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.

Происшествия В грузинском монастыре убили россиянина Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Транспорт В России предложили ограничить использование шипованных шин На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.

Футбол «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.

Происшествия В Москве задержан соучастник убийства «Япончика» Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.

Технологии Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров в России Блокировка части функций телевизоров Samsung Electronics вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России.

Космос «Сердце Плутона» формирует атмосферные ветры планеты Модели показали, что азотный лед превращается в пар на севере и замерзает на юге, создавая этот атмосферный поток ветров выше 4 километров (2,5 мили) на высоте, дующей на запад.

Экономика России предрекли рост цен на жилье В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.

Происшествия Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.