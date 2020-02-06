Политика
РБКПентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
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Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова опровергла попытку суицида
Гимнастка Александра Солдатова записала видеообращение, в котором опровергла попытку суицида.
Политика
США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене
В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
Футбол
Месси повздорил с тер Штегеном на тренировке
Лионель Месси на тренировке повздорил с голкипером «Барселоны» Марко-Андре тер Штегеном.
Политика
Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Футбол
Смолов может оказаться вне сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в ближайшее время не планирует выезжать на матчи испанской «Сельты», за которую играет нападающий сборной России Федор Смолов.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Общество
Польша отказалась от российского угля
Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем
Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Авто
Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива
Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян назвал размер своей пенсии
Как автор сценария и режиссер-постановщик Евгений Петросян выпустил программу "Бабы, вперед !" (2001), а также передачи "Включайте, посмеемся !" (2001), "Кривое зеркало" (2003).
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Политика
Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане
Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.
Происшествия
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Происшествия
В Ялте волной смыло в море двух человек
Как сообщила пресс-служба республиканского МЧС, для поиска людей были привлечены водолазы-спасатели, задействованы рыболовецкие суда, находящиеся в акватории и имеющие разрешение на выход в море при таком шторме.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Здоровье
В Благовещенске закрывают онкологическое отделение детской больницы
О закрытии гематологического отделения сообщил главврач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.
Шоу-бизнес
Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери
49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
Авто
«Запорожец» за миллион рублей продают в Барнауле
Житель Барнаула выставил на продажу автомобиль "ЗАЗ 968М" 1987 года выпуска. Автовладелец просит за него 1 миллион рублей.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Общество