Политика

РБКРБКПентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
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Пентагон обвинил Россию и КНР в попытке переписать мировой порядок

RT на русском15:57

США обвинили Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

РИА Новости15:55

Глава Пентагона обвинил Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

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Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

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Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Lenta.ru12:42

Глава Пентагона обвинил РФ и Китай в давлении на другие страны

News.ru12:16

Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении «переписать международный порядок»

ТАСС11:32
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Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
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Гимнастка Александра Солдатова опровергла попытку суицида

Гимнастка Александра Солдатова записала видеообращение, в котором опровергла попытку суицида.
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Политика

США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене

В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 18:42
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Месси повздорил с тер Штегеном на тренировке

Лионель Месси на тренировке повздорил с голкипером «Барселоны» Марко-Андре тер Штегеном.
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Политика

Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Газета.Ru 22:31
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Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa 04 февраля в 16:43
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Футбол

Смолов может оказаться вне сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в ближайшее время не планирует выезжать на матчи испанской «Сельты», за которую играет нападающий сборной России Федор Смолов.
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Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости 09:34
Общество

Польша отказалась от российского угля

Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Lenta.ru 06:14
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Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем

Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
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Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
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Общество

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

РИА Новости 16:39
Кино

В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
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Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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Авто

Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива

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Автоновости дня 08:50
Шоу-бизнес

Евгений Петросян назвал размер своей пенсии

Как автор сценария и режиссер-постановщик Евгений Петросян выпустил программу "Бабы, вперед !" (2001), а также передачи "Включайте, посмеемся !" (2001), "Кривое зеркало" (2003).
Катунь 24 19:15
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 09:01
Политика

Американцы восхищены тем, как власти России помогали своим в Ухане

Людям приходилось ждать информацию на протяжении двух дней, в то время как в первую очередь власти Америки вывезли из Китая свое консульство, а не людей.
Gazeta.SPb 16:23
Происшествия

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
RT на русском 19:59
Энергетика

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК 13:13
Происшествия

В Ялте волной смыло в море двух человек

Как сообщила пресс-служба республиканского МЧС, для поиска людей были привлечены водолазы-спасатели, задействованы рыболовецкие суда, находящиеся в акватории и имеющие разрешение на выход в море при таком шторме.
Вести.Севастополь вчера в 06:10
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru 16:37
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru 05:54
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В Благовещенске закрывают онкологическое отделение детской больницы

О закрытии гематологического отделения сообщил главврач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.
REGNUM 19:17
Шоу-бизнес

Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери

49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
ТВ Центр вчера в 06:58
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
РИА Новости 21:20
Авто

«Запорожец» за миллион рублей продают в Барнауле

Житель Барнаула выставил на продажу автомобиль "ЗАЗ 968М" 1987 года выпуска. Автовладелец просит за него 1 миллион рублей.
Байкал24 16:23
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Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 17:34
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Живущую пять лет в московской клинике девочку передадут органам опеки

RT на русском вчера в 11:05
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