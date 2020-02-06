Политика
РБКПентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
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Армия и оружие
Пассажирский лайнер чуть не попал под обстрел при атаке Израиля в САР
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим
Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим, это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса.
Хоккей
Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»
Политика
В правительстве предложили упростить получение российского гражданства
Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
Происшествия
В Новосибирской области мужчина погиб из-за упавшего с крыши снега
По предварительным данным, 84-летний мужчина чистил снег у подъезда, и в этот момент на него упала снежная масса с крыши дома.
Происшествия
Полицейский проехал три километра на крыше автомобиля с подозреваемыми
В Иркутске полицейский три километра проехал на крыше иномарки, в которой находились подозреваемые в хищениях из транспортных средств.
Авто
Представлен гибридный концепт Haval Concept H
Китайская компания Haval продемонстрировала новый концепт Concept H, который принял участие в выставке в Нью Дели.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Политика
МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
Происшествия
В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
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Молодая жена Евгения Петросяна сменила имидж
Биатлон
Лиза Виттоцци: «На ЧМ-2019 Вирер отказалась бежать эстафету, чтобы взять медаль в личной гонке. Это выбило меня из колеи»
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци сообщила, что ее подруга по команде Доротея Вирер отказалась бежать эстафету на ЧМ-2019 в Эстерсунде.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Политика
Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи
Армия и оружие
Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии
Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
Политика
Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
Политика
Сенаторов в России предложили назначать пожизненно
«Президент имеет право в общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов», — приводит ТАСС заявление Чубарьяна.
Финансы
Что будет с рублем после заседания Банка России
Сегодня Банк России проводит первое в 2020 году заседание совета директоров по денежно-кредитной политике, где примет решение по уровню ключевой ставки.
Армия и оружие
Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове
Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Происшествия
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
Общество
Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить
Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Шоу-бизнес
Игорь Матвиенко о Григорьеве-Апполонове: «Он себя медленно убивает»
Общество
Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр
Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
До сих пор нормы Семейного кодекса трактовали так, что привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов можно было в исключительных случаях, связанных со здоровьем несовершеннолетнего.
Политика
Абэ выступил за подписание мирного договора с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за заключение мирного договора с Россией на взаимоприемлемых условиях.
Общество
В Москве прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала зимы
Здоровье
В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая
В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.