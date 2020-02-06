Политика
РБКПентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
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Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Общество
ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек
Общее число жертв коронавируса в материковом Китае увеличилось до 636 человек.
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России
Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Музыка
Украинская певица оказалась адекватнее правителей: Языковой вопрос существует только в политической плоскости
Певица подчеркнула, что в стране есть более серьезные проблемы, чем «мовный вопрос», который раздувается властью искусственно.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской покинула Россию после скандала с матерью
Более года назад во время отдыха на Коста-Рике дочь Успенской Татьяна Плаксина попала в аварию на велосипеде и сломала челюсть.
Технологии
Солнечные батареи смогут генерировать энергию даже ночью
Авторы статьи уверяют, что их устройство сможет производить до 25% дневной энергии даже в ночные часы.
Футбол
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси задумал уйти из команды
Общество
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
Авторы законопроекта полагают, что он позволит стимулировать внедрение и использование технологий искусственного интеллекта, а также определить сферы его применения.
Космос
В Иране научились создавать ракеты-носители третьего поколения
Шоу-бизнес
В больницу с пневмонией госпитализирован актер Валерий Гаркалин
Экономика
Счетная палата усомнилась в продуктивности российской науки
Причины низкой продуктивности российской науки аудиторы видят в том, что система мер господдержки существует на основании отдельных решений президента и правительства, а не закреплена законодательно.
Технологии
Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
Спорт
Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы
В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Общество
Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Общество
Прожившую пять лет в больнице девочку передали органам опеки
Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах мать и отца девочки, которая с рождения пять лет прожила в перинатальном центре клиники "Мать и дитя", и передал ее органам опеки, передает корреспондент "Интерфакса".
Общество
Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Здоровье
В Росстате впервые назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей
В Росстате впервые назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей.
Шоу-бизнес
Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери
49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
Экономика
«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Политика
Володин объяснил упадок в российских регионах политикой СССР
Проблемы в российской экономике объясняются тем, что регионы РФ «кормили другие республики» в составе СССР.
Культура
Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском
Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Армия и оружие
Завершены госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены, сообщает в преддверии выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель предприятия — разработчика данной техники — корпорации «Уралвагонзавод».
Политика
США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что поддержка Россией президента Боливарианской республики Николаса Мадуро не останется безнаказанной.