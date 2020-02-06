Политика

РБКРБКПентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
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Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Lenta.ruвчера в 12:42

США обвинили Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

РИА Новостивчера в 15:55

Глава Пентагона обвинил Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

REGNUMвчера в 16:23

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

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Пентагон обвинил Россию и КНР в попытке переписать мировой порядок

RT на русскомвчера в 15:57

Глава Пентагона обвинил РФ и Китай в давлении на другие страны

News.ruвчера в 12:16

Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении «переписать международный порядок»

ТАССвчера в 11:32
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Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

РБК 04:03
Общество

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

РИА Новости вчера в 16:39
Общество

ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Известия 03:12
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек

Общее число жертв коронавируса в материковом Китае увеличилось до 636 человек.
Росбалт вчера в 19:44
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Музыка

Украинская певица оказалась адекватнее правителей: Языковой вопрос существует только в политической плоскости

Певица подчеркнула, что в стране есть более серьезные проблемы, чем «мовный вопрос», который раздувается властью искусственно.
Новостной фронт 03:31
Шоу-бизнес

Дочь Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Более года назад во время отдыха на Коста-Рике дочь Успенской Татьяна Плаксина попала в аварию на велосипеде и сломала челюсть.
Privet-Rostov.ru 04:33
Технологии

Солнечные батареи смогут генерировать энергию даже ночью

Авторы статьи уверяют, что их устройство сможет производить до 25% дневной энергии даже в ночные часы.
Популярная механика 05 февраля в 04:33
Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси задумал уйти из команды

Народные новости вчера в 05:16
Общество

Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом

Авторы законопроекта полагают, что он позволит стимулировать внедрение и использование технологий искусственного интеллекта, а также определить сферы его применения.
Вести.Ru 04:08
Космос

В Иране научились создавать ракеты-носители третьего поколения

ГЛАС.RU вчера в 12:29
Шоу-бизнес

В больницу с пневмонией госпитализирован актер Валерий Гаркалин

Privet-Rostov.ru 02:16
Экономика

Счетная палата усомнилась в продуктивности российской науки

Причины низкой продуктивности российской науки аудиторы видят в том, что система мер господдержки существует на основании отдельных решений президента и правительства, а не закреплена законодательно.
Российская газета 01:38
Технологии

Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
REGNUM 00:59
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Известия вчера в 19:43
Общество

Прожившую пять лет в больнице девочку передали органам опеки

Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах мать и отца девочки, которая с рождения пять лет прожила в перинатальном центре клиники "Мать и дитя", и передал ее органам опеки, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05 февраля в 10:55
Общество

Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru 02:53
Здоровье

В Росстате впервые назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей

В Росстате впервые назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей.
ГТРК Иртыш 02:57
Шоу-бизнес

Продюсеру Илье Бачурину приписали роман с подругой дочери

49-летнему кинопродюсеру Илье Бачурину приписывают роман с 21-летней Александрой Наумовой, которая учится в Государственном университете управления на PR-специалиста.
ТВ Центр 05 февраля в 06:58
Экономика

«Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы

TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.
РБК вчера в 05:15
Политика

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 03:52
Политика

Володин объяснил упадок в российских регионах политикой СССР

Проблемы в российской экономике объясняются тем, что регионы РФ «кормили другие республики» в составе СССР.
URA.Ru вчера в 07:27
Культура

Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском

Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Газета.Ru 02:51
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Discover24 02:24
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Известия вчера в 12:04
Армия и оружие

Завершены госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены, сообщает в преддверии выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель предприятия — разработчика данной техники — корпорации «Уралвагонзавод».
ФАН 04 февраля в 20:31
Политика

США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что поддержка Россией президента Боливарианской республики Николаса Мадуро не останется безнаказанной.
РИА Новости вчера в 19:29
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Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
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