Коронавирус
РИА НовостиПентагон обвинил Россию и Китай в продвижении интересов из-за COVID-19
Министр обороны США Марк Эспер в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что Россия и Китай используют ситуацию, сложившуюся в мире в результате пандемии коронавируса, для продвижения собственных интересов.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:48, Ашберн
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Общество
Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
Происшествия
На Урале при пожаре погиб трехлетний ребенок
РИА Новости 09:56
Хоккей
Вратарь СКА Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе»
Вратарь системы СКА Алексей Мельничук стал игроком «Сан-Хосе». Об этом в твиттере сообщил хоккейный агент Дэн Мильштейн.
Спорт БИЗНЕС Online 10:10
Политика
Анонсировано новое обращение Владимира Путина к россиянам
Напомним, первое обращение Владимира Путина россиянам в связи с распространением коронавируса состоялось 25 мая.
Телеканал UTV 02 мая в 10:21
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Общество
В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров в интервью порталу Cybersport рассказал о создании S.T.A.L.K.E.R. 2 во время пандемии коронавируса.
Городской портал Новый Нижний 06:00
Происшествия
В Севастополе на женщину напали за вопросы об изоляции
Известия вчера в 16:45
Гаджеты
Apple выпустила новый Macbook Pro
Американская корпорация Apple выпустила новую модель Macbook Pro с 13-дюймовым экраном.
Lenta.ru 10:28
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
В России вовремя выявляют заражение коронавирусом, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE".
РИА Новости 08:55
Политика
В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня 02:23
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Происшествия
В Севастополе на пожаре эвакуировано 80 человек
Вечером 3 мая в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю поступила информация о пожаре в одной из квартир на четвёртом этаже 10-этажного дома по улице Николая Музыки, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Севастополь 02:10
Общество
75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области
На 4 мая на территории Тульской области коронавирус подтвержден у 1293 человек, из них 156 человек выздоровели, в том числе 14 человек за минувшие сутки.
Kursk.com 05:20
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
Здоровье
В Перми в больнице №140 выявлен очаг коронавируса
В Перми в урологическом отделении МСЧ №140 был выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции.
Рифей-Пермь 09:47
Общество
Режим ЧС в Японии продлен до 31 мая
Вести.Ru 05:12
Футбол
Российский футболист порассуждал о необходимых для жизни доходах
Российский полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков признался, что до самоизоляции не понимал, сколько необходимо денег для жизни.
Lenta.ru 10:25
Здоровье
В Минздраве предложили ужесточить карантинные меры
Недостаточная дисциплинированность граждан является основным фактором для ужесточения действующих карантинных мер в России.
Арбуз вчера в 08:26
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45