Министр обороны США Марк Эспер в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что Россия и Китай используют ситуацию, сложившуюся в мире в результате пандемии коронавируса, для продвижения собственных интересов.

Пентагон обвинил Россию и Китай в продвижении интересов из-за COVID-19

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,2K

Общество Правительство Украины продлило карантин до 22 мая «Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире. 24

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 1,3K

Общество В Латвии потеряли крупный беспилотник Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS. 292

Хоккей Вратарь СКА Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе» Вратарь системы СКА Алексей Мельничук стал игроком «Сан-Хосе». Об этом в твиттере сообщил хоккейный агент Дэн Мильштейн.

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 64

Гаджеты Apple выпустила новый Macbook Pro Американская корпорация Apple выпустила новую модель Macbook Pro с 13-дюймовым экраном. 3

Здоровье Объяснена низкая смертность от коронавируса в России В России вовремя выявляют заражение коронавирусом, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE". 495

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Происшествия В Севастополе на пожаре эвакуировано 80 человек Вечером 3 мая в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю поступила информация о пожаре в одной из квартир на четвёртом этаже 10-этажного дома по улице Николая Музыки, сообщает пресс-служба ведомства. 2

Общество 75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области На 4 мая на территории Тульской области коронавирус подтвержден у 1293 человек, из них 156 человек выздоровели, в том числе 14 человек за минувшие сутки. 313

Политика Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». 4

Футбол Российский футболист порассуждал о необходимых для жизни доходах Российский полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков признался, что до самоизоляции не понимал, сколько необходимо денег для жизни.

Здоровье В Минздраве предложили ужесточить карантинные меры Недостаточная дисциплинированность граждан является основным фактором для ужесточения действующих карантинных мер в России. 3,4K

Армия и оружие Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море "Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО. 255