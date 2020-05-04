Коронавирус
Ruposters.ruПентагон обвинил Россию в использовании коронавируса в своих интересах
Россия и Китай пытаются использовать пандемию коронавируса в своих интересах. Об этом в интервью газете La Stampa заявил министр обороны США Марк Эспер.
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Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
Общество
В Петербурге сообщили о трех умерших пациентах с коронавирусом
В Санкт-Петербурге скончались еще три человека с коронавирусной инфекцией, все они имели хронические заболевания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
РБК 13:36
Футбол
Петржела: «Думаю, коронавирус не так страшен, как его преподносят»
Думаю, этот вирус не так страшен, как его преподносят.
Sport24.ru 10:42
Общество
В Украине продлили карантин до 22 мая
Премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился заменить во всех документах, относящихся к карантину, дату окончания ограничений с 11 мая на 22 мая.
Городовой 08:22
Здоровье
Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19
Антибиотики ни в коем случае нельзя принимать для профилактики коронавируса или любых других инфекционных заболеваний, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 07:30
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Происшествия
На Урале при пожаре погиб трехлетний ребенок
РИА Новости 09:56
Здоровье
Радий Хабиров боится роста онкологических заболеваний
Освободившиеся койки отдадут больным онкологическими, кардиологическими и другими заболеваниями.
Общественная электронная газета 04:36
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Здоровье
Когда в Свердловской области откроют детсады и отключат отопление? Отвечает Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает в своём Instagram отвечать на вопросы, которые возникают у людей в связи с введёнными в регионе ограничениями и с коронавирусом в целом.
Екатеринбург Онлайн 09:50
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Риск повторения итальянского сценария распространения коронавируса в России маловероятен, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Москва 24 вчера в 07:19
Общество
Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок
Магазины в Саратовской области не должны обслуживать покупателей, которые заходят без маски на лице, считает вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:37
Общество
Финляндия разрешит поездки за границу с 14 мая
Правительство Финляндии приняло очередные меры, ослабляющие ограничения в связи с пандемией коронавируса в стране, с 14 мая, как и ожидалось, будут разрешены поездки за границу, с 1 июня мероприятия до 50 человек, сообщает в понедельник кабмин.
РИА Новости 13:21
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Общество
Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
RT на русском вчера в 13:59
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
Шоу-бизнес
Победа Надежды Ангарской в шоу «Последний герой» возмутила зрителей
В последнем этапе Ангарской удалось вырваться вперед и завоевать первое место в проекте. Зрители были возмущены результатами финала.
iReactor 02 мая в 15:22
Технологии
Учёные опубликовали снимки размножения COVID-19 в кишечнике
Британские учёные из Университета Данди опубликовали новые изображения COVID-19, демонстрирующие размножение вируса в кишечнике.
News.ru 12:07
Происшествия
На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг 04:42
Игры
В сети озвучили версию утечки спойлеров игры The Last of Us Part II
Программная уязвимость стала причиной утечки данных о сюжете игры The Last of Us Part II, заявил экс-редактор портала о компьютерных играх Kotaku Джейсон Шрейер 3 мая в своем Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:54
Общество
Польша начинает строительство нового газопровода Baltic Pipe
RuNews24.ru 06:00
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Здоровье
Жители Акбулака болеют коронавирусом в тяжелой форме
По данным на 4 мая, в Акбулаке нет ни одного пациента, который болел бы коронавирусом бессимптомно.
Вестирама.ру 08:12
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Экономика
ФНС России запустила сервис для оформления субсидий малому бизнесу
С 1 мая 2020 года начал работать сервис для выплаты субсидий бизнесу Федеральной налоговой службы РФ, которым могут воспользоваться индивидуальные предприниматели.
Южный Федеральный вчера в 05:08
Общество
Тульская область ввела «масочный режим»
Власти Тульской области рекомендовали жителям носить маски, пишет правительство региона.
Газета.Ru 13:24