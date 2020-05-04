Россия и Китай пытаются использовать пандемию коронавируса в своих интересах. Об этом в интервью газете La Stampa заявил министр обороны США Марк Эспер.

Пентагон обвинил Россию в использовании коронавируса в своих интересах

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