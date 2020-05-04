Коронавирус

Ruposters.ruRuposters.ruПентагон обвинил Россию в использовании коронавируса в своих интересах

Россия и Китай пытаются использовать пандемию коронавируса в своих интересах. Об этом в интервью газете La Stampa заявил министр обороны США Марк Эспер.
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«Ох уж эти русские»: В Пентагоне пожаловались La Stampa на «козни» России, помогающей Италии

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Пентагон обвинил Россию и Китай в использовании пандемии в своих интересах

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В Усинске к 9 мая повесили плакат с финским солдатом

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Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google

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Общество

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Общество

Минпросвещения России назвало сроки завершения учебного года

Министерство просвещения России дало регионам рекомендации по завершению 2019/20 учебного года.
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Здоровье

В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение.
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Происшествия

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В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 96 человек, такие данные приводит портал Стопкоронавирус.рф.
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600 самолетов и вертолетов поучаствуют в воздушном параде 9 мая

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Новым главным тренером «Трактора» стал Анвар Гатиятулин

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Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением

«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
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Армия и оружие

Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

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Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

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Общество

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В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая, пишет столичный департамент здравоохранения.
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
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Энергетика

Транзит российского газа через Украину упал на 47%

Киев, 4 мая 2020, 21:29 — REGNUM Объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в период с января по апрель 2020 года упал на 47%.
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В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
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Энергетика

Российская нефть Urals бьет рекорды по объемам экспорта в Китай

Экспорт российской нефти марки Urals в Китай в первом квартале этого года составил рекордные 4 млн тонн, а в апреле этому показателю прибавились еще 2,1 млн тонн.
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Экономика

Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с гос-вом или богатейшими бизнесменами страны

Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с государством или богатейшими бизнесменами страны.
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Коронавирус выявлен у 1384 российских военных

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В Республике Крым с 12 мая могут ввести масочный режим.
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Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
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