Политика

РБКРБКПентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами». Об этом он заявил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.
Читать в источнике
Комментировать140

Подробнее о событии

Пентагон обвинил Россию и КНР в попытке переписать мировой порядок

RT на русскомвчера в 15:57

США обвинили Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

РИА Новостивчера в 15:55

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

РБКвчера в 15:15

Глава Пентагона обвинил Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

REGNUMвчера в 16:23

Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

Lenta.ruвчера в 12:42

Глава Пентагона обвинил РФ и Китай в давлении на другие страны

News.ruвчера в 12:16

Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении «переписать международный порядок»

ТАССвчера в 11:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:12, Ашберн
Происшествия

В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

В столице при получении взятки в размере 4,3 миллиона рублей задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу Москвы.
Вести.Ru вчера в 06:17
Армия и оружие

Расходы США на войну в Ираке оценили в триллионы долларов

Соединенные Штаты потратили на войну в Ираке 1,9 триллиона долларов. Об этом сообщает Military Times.
Lenta.ru вчера в 15:56
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
Российская газета вчера в 23:25
Политика

Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику.
REGNUM вчера в 04:48
Футбол

«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом»

«Спартак» сравнял счет в матче предсезонного турнира в Дохе против «Локомотива». На 49-й минуте отличился Илья Гапонов.
Спорт-Экспресс 05 февраля в 14:24
Политика

В правительстве предложили упростить получение российского гражданства

Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств.
Известия вчера в 23:15
Космос

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости вчера в 21:49
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Саракиб

В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
Вести.Ru вчера в 15:16
Общество

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

РИА Новости вчера в 16:39
Армия и оружие

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Российская газета 05 февраля в 11:22
Экономика

Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей

Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
Financial One 05 февраля в 04:34
Политика

Президент России назначил нового главу Следственного комитета РТ

Московский Комсомолец вчера в 11:30
Кино

Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»

Вести.Ru 05 февраля в 11:00
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко о Григорьеве-Апполонове: «Он себя медленно убивает»

WomanHit.ru вчера в 11:28
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru вчера в 16:37
Политика

Sohu: украинский Ан-22 вылетел в трубу

«Как сообщается на официальном сайте ОКБ "Антонов", стоимость одного транспортного самолета Ан-22 составляет всего 210 миллионов долларов», – пишет Sohu.
ПолитРоссия 05 февраля в 03:35
Здоровье

Искусственный интеллект предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом

ИИ выдал результат: коронавирус 2019-nCoV может заразить 2,5 млрд человек в течение 45 дней, из них 52,9 млн погибнут.
Московский Комсомолец вчера в 03:59
Биатлон

Бабиков выиграл суперпреследование на этапе Кубка России по биатлону

Чемпион мира 2017 года, трёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков одержал победу в суперпреследовании в рамках восьмого этапа Кубка России по биатлону.
Чемпионат вчера в 06:35
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
Футбол

«Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче

В товарищеском матче «Зенит» разгромил грузинский коллектив «Сабуртало» со счетом 4:0. Первый мяч забил Алексей Сутормин после розыгрыша углового.
LiveSport.ru вчера в 13:21
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru 05 февраля в 10:01
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Путешествия

Посол РФ в Анкаре дал советы россиянам на отдыхе в Турции

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов посоветовал российским туристам во время отдыха в Турции не злоупотреблять системой «все включено», быть готовым к жаре и позаботиться о страховке.
Известия вчера в 21:16
Культура

RTVI упрекнул Первый канал в плагиате нового шоу Собчак

Экономика сегодня вчера в 22:58
Общество

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
RT на русском вчера в 19:59
Кино

В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
RuNews24.ru вчера в 06:08
Фигурное катание

Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе

Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.
Спорт-Экспресс вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отметила день рождения в горах

Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
News.ru вчера в 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное