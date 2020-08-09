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РБК
РБК

Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России

США проводят перегруппировку войск в Европе и выводят часть военных из Германии с целью сдерживания России. Об этом в интервью Fox News заявил глава Пентагона Марк Эспер.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Пентагон объяснил переброску войск в Европе «сдерживанием» России

Газета.Ru02:12
РБК

Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России

РБК00:02
Коммерсантъ

Главные новости к утру 9 августа

Коммерсантъ00:10
РИА Новости

Пентагон объяснил передислокацию войск ближе к границам России

РИА Новости22:31
Известия

Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России

Известия22:26
ТАСС

Глава Пентагона объяснил перегруппировку войск США в Европе продвижением к границам России

ТАСС22:21
RT на русском

США приближают войска к границам России за счёт перегруппировки в Европе

RT на русском22:21

Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
РИА Новостивчера в 16:03
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МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Анкара, 8 августа 2020, 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции.
REGNUMвчера в 09:00
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Резервы России в августе могут побить исторический рекорд

На начало 2020 года доля европейской валюты в российских резервах составляла 30,8%, доллара - 24,5%, золота - 19,5%. Управляющий директора рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин выразил уверенность, что уже на 7 августа международные резервы России могли достичь рекордной отметки, установленной в 2008 году, или даже превысить ее.
Ruposters.ru04:28
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Изменение с лицом, которое предупреждает о развитии диабета

Появление симптомов, которые предупреждают о развитии диабета 2 типа, часто означает, что высокий уровень сахара в крови стал хроническим состоянием и начинает наносить серьезный ущерб организму.
MedikForum.ru7 августа в 06:06
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В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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