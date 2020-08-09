Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России
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США проводят перегруппировку войск в Европе и выводят часть военных из Германии с целью сдерживания России. Об этом в интервью Fox News заявил глава Пентагона Марк Эспер.В источнике
Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс. Мы передвигаем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их.
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