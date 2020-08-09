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РБК
РБК

Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России

США проводят перегруппировку войск в Европе и выводят часть военных из Германии с целью сдерживания России. Об этом в интервью Fox News заявил глава Пентагона Марк Эспер.В источнике
Марк Эсперамериканский политик
Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс. Мы передвигаем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их.
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Газета.Ru

Пентагон объяснил переброску войск в Европе «сдерживанием» России

Газета.Ru02:12
РБК

Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России

РБК00:02
РИА Новости

Пентагон объяснил передислокацию войск ближе к границам России

РИА Новости22:31
Коммерсантъ

Главные новости к утру 9 августа

Коммерсантъ00:10
Известия

Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России

Известия22:26
ТАСС

Глава Пентагона объяснил перегруппировку войск США в Европе продвижением к границам России

ТАСС22:21
RT на русском

США приближают войска к границам России за счёт перегруппировки в Европе

RT на русском22:21

Задержание 33 россиян в Минске назвали провокацией спецслужб Украины

Россияне, задержанные в Белоруссии, стали жертвами провокации, которую устроили украинские спецслужбы, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в российских спецслужбах.
Мойка786 августа в 21:06
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

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РБКвчера в 02:36
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
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Bonanza Media: украинские спецслужбы допустили просчет в деле MH17

Украинские политики и военные обвиняют в крушении малайзийского авиалайнера борта MH17 российскую сторону, однако представленные доказательства указывают на причастность Киева к данной трагедии.
ПолитРоссия7 августа в 06:53
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Включившего порно на масленице жителя Приморья оштрафовали

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Газета.Ru00:15
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