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США проводят перегруппировку своих сил в Европе с целью продвижения к границам России, заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, Вашингтон намерен усилить «сдерживание» России и поэтому наращивает военное присутствие у российских границ.В источнике
Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс. Мы передвигаем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их.
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