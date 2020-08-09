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Известия
Известия

Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России

США проводят перегруппировку своих сил в Европе с целью продвижения к границам России, заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, Вашингтон намерен усилить «сдерживание» России и поэтому наращивает военное присутствие у российских границ.В источнике
Марк Эсперамериканский политик
Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс. Мы передвигаем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их.
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РИА Новости

Пентагон объяснил переброску войск из Германии к границам России

РИА Новости22:31
Коммерсантъ

Главные новости к утру 9 августа

Коммерсантъ00:10
Московский Комсомолец

Пентагон: перегруппировка войск США в Европе приближает их к границам РФ

Московский Комсомолец22:37
РБК

Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России

РБК00:02
Известия

Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России

Известия22:26
ТАСС

Глава Пентагона объяснил перегруппировку войск США в Европе продвижением к границам России

ТАСС22:21
RT на русском

США приближают войска к границам России за счёт перегруппировки в Европе

RT на русском22:21

Включившего порно на масленице жителя Приморья оштрафовали

Михайловский районный суд Приморского края оштрафовал на 20 тыс. рублей бывшего сотрудника Дома культуры, который во время городского празднования масленицы в Михайловском районе включил порно на экране здания администрации.
Газета.Ru00:15

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русскомвчера в 09:27
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В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову

В Белоруссии в субботу, 8 августа, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу кампании Светланы Тихановской и представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Марию Колесникову.
Комсомольская правдавчера в 16:29
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