Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России
Смотрите также
В Хабаровске снизилось число участников митингов в поддержку Фургала
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Оппозиция в Белоруссии подготовила план «майдана» после выборов
Аналог «Евровидения» создадут в США в 2021 году
В Петербурге женщина принесла знакомому тело младенца в пакете
Супруга Цепкало проголосовала в посольстве Белоруссии в Москве
Более 65% избирателей проголосовали на выборах в Белоруссии
Forbes назвал топ-10 самых популярных сериалов Netflix этого лета
В Домодедове мужчина с топором напал на лифтера жилого дома
Макрон призвал Россию и Турцию оказать помощь Ливану после взрыва
Россияне нашли замену банковским вкладам
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
Трое российских журналистов задержаны в Минске
В первый день релиза на ПК Horizon Zero Dawn взломали
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Четверо не умевших плавать индийцев утонули в Волге в Волгограде
«Барселона» победила «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Белоруссия не хочет быть зависимой от углеводородов одной страны
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
Зеленский пообещал, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США
США сократят численность американских солдат в Афганистане
Сенатор оценил усиление группировки войск США в Европе
Более 65% избирателей проголосовали на выборах в Белоруссии
Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам
Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS
Автомобилистов России предупредили о важных изменениях
Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова
Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов
В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
В Петербурге женщина принесла знакомому тело младенца в пакете
Более 100 военнослужащих ранены в ходе протестов в Бейруте
США проводят перегруппировку своих сил в Европе с целью продвижения к границам России, заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, Вашингтон намерен усилить «сдерживание» России и поэтому наращивает военное присутствие у российских границ.В источнике
Подробнее о событии