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Известия
Известия

Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России

США проводят перегруппировку своих сил в Европе с целью продвижения к границам России, заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, Вашингтон намерен усилить «сдерживание» России и поэтому наращивает военное присутствие у российских границ.В источнике
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RT на русском

В Совфеде осудили заявление Эспера о войсках у границ России

RT на русском06:12
Газета.Ru

Пентагон объяснил переброску войск в Европе «сдерживанием» России

Газета.Ru02:12
ТАСС

Глава Пентагона объяснил перегруппировку войск США в Европе продвижением к границам России

ТАСС22:21
Коммерсантъ

Главные новости к утру 9 августа

Коммерсантъ00:10
РИА Новости

Пентагон объяснил передислокацию войск ближе к границам России

РИА Новости22:31
Известия

Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России

Известия22:26
РБК

Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России

РБК00:02

Huawei Mate 40 станет последним смартфоном с чипсетом Kirin

Генеральный директор Huawei Ричард Юй недавно выступил на китайском саммите по информационным технологиям 2020 года, рассказав о предстоящих телефонах Mate 40, следующем флагманском чипсете и проблемах поставок, с которыми сталкивается его компания из-за торговой войны.
NewInformвчера в 02:29
10

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
21

Россиянам посоветовали привиться от гриппа и пневмококка к сентябрю

Брико отметил, что сезонное повышение заболеваемости связано не только с погодой, но и со снижением неспецифической резистентности организма, прежде всего уязвимости для инфекции верхних дыхательных путей.
Интерфакс7 августа в 08:56
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