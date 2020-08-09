Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8%

Сегодня, 6 августа 2020 года, стало известно, что в июле текущего года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8% в годовом выражении, до 141 924 единиц.