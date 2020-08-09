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Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России

США проводят перегруппировку своих сил в Европе с целью продвижения к границам России, заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, Вашингтон намерен усилить «сдерживание» России и поэтому наращивает военное присутствие у российских границ.В источнике
Марк Эсперамериканский политик
Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс. Мы передвигаем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их.
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РБК

Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России

РБК23:15
Коммерсантъ

Пентагон заявил о планах нарастить группировку войск на границе с Россией

Коммерсантъ22:57
RT на русском

США приближают войска к границам России за счёт перегруппировки в Европе

RT на русском22:21
Известия

Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России

Известия22:26
ТАСС

Глава Пентагона объяснил перегруппировку войск США в Европе продвижением к границам России

ТАСС22:21
РИА Новости

В США объяснили переброску войск из Германии на восток

РИА Новости22:31
Газета.Ru

Шеф Пентагона: США перебрасывают войска к границе с Россией для сдерживания

Газета.Ru22:19

Посол России заявил о росте зависимости политики Британии от США

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РИА Новости20:00

Ученые обнаружили внеземную причину многообразия жизни на Земле

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Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

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