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РБК
РБК

Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России

США проводят перегруппировку войск в Европе и выводят часть военных из Германии с целью сдерживания России. Об этом в интервью Fox News заявил глава Пентагона Марк Эспер.В источнике
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Известия

Пентагон объяснил перегруппировку войск в ЕС продвижением к России

Известия22:26
RT на русском

В Совфеде осудили заявление Эспера о войсках у границ России

RT на русском06:12
Новостной фронт

Глава Пентагона рассказал, что перетасовка войск США в Европе призвана «сдерживать Россию»

Новостной фронт04:39
Газета.Ru

Пентагон объяснил переброску войск в Европе «сдерживанием» России

Газета.Ru02:12
РИА Новости

Пентагон объяснил передислокацию войск ближе к границам России

РИА Новости22:31
Эхо Москвы

Пентагон объявил о планах увеличить группировку войск на границах с Россией

Эхо Москвы05:05
ТАСС

Глава Пентагона объяснил перегруппировку войск США в Европе продвижением к границам России

ТАСС22:21

В ПФР раскрыли источник дополнительной выплаты пенсионерам в августе

Прошлый год стал для ВЭБ рекордным по доходам от вложений: доходная часть составила 8,2% годовых, а ранее она не превышала 7%. В этом месяце выплату получат россияне, которые являются участниками программ государственного софинансирования пенсий и получатели социальных пенсий.
Live2401:27
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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Андрей Бочкарев поздравил строителей с профессиональным праздником

"Поздравляю всех, кто строит и реконструирует Москву, коллег из регионов России, ветеранов строительной отрасли с нашим профессиональным праздником - с Днем Строителя!" - обратился Андрей Бочкарев к коллегам.
Российская газетавчера в 11:19
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