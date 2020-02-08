Армия и оружие
ИзвестияПентагон объяснил установку ядерных ракет на подлодках
4 февраля американское военное ведомство сообщило, что ВМС США развернули на подлодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» противников, в том числе России. Отмечалось, что баллистические ракеты Trident с маломощными ядерными боеголовками W76-2 размещены на подлодке «Теннеси».
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Пентагон объяснил причины размещения ядерных зарядов малой мощности на подлодках
Lenta.ruвчера в 22:36
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