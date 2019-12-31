Армия и оружие

РБКРБКПентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

Иранский генерал-майор Касем Сулеймани — командующий элитным подразделением КСИР — был убит в результате авиаудара США в Багдаде. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает Bloomberg.
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