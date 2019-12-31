Армия и оружие
РБКПентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Иранский генерал-майор Касем Сулеймани — командующий элитным подразделением КСИР — был убит в результате авиаудара США в Багдаде. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает Bloomberg.
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Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Экономика
Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году
По итогам года, отметил эксперт, рост цен составит около 5%.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Армия и оружие
Новая боевая техника начала поступать в ВДВ
В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.
Единоборства
Соперник Федора Емельяненко разбросал деньги в ночном клубе
Экс-чемпион UFC Куинтон Джексон выложил видео, на котором отдыхал в ночном клубе после проигрыша Федору Емельяненко.
Общество
Названа самая безопасная авиакомпания в мире
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
Футбол
Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в Китае
Авто
После Нового года в России подорожали китайские автомобили
С наступлением нового 2020 года многие производители в России переписали цены на свои автомобили.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Энергетика
Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти
В 2019 году Россия достигла постсоветского рекорда по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Три человека пострадали на пожаре дома в Чите
Здоровье
Ученый из Японии рассказал о влиянии сауны на продолжительность жизни
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Происшествия
На Украине загорелся пассажирский поезд
В Николаевской области Украины загорелся пассажирский поезд Харьков — Херсон.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Авто
Турция запускает производство собственного электромобиля
Происшествия
Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Происшествия
Пять компаний в Нидерландах получили посылки с бомбами
Пять компаний в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за неделю получили письма с бомбами.
Общество
Садовым товариществам в России грозят миллионные штрафы
1 января в России истек срок "водной амнистии".
Космос
Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах
Энергетика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.