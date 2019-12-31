Иранский генерал-майор Касем Сулеймани — командующий элитным подразделением КСИР — был убит в результате авиаудара США в Багдаде. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает Bloomberg.

Армия и оружие Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.

Политика Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.

Энергетика Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти В 2019 году Россия достигла постсоветского рекорда по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.