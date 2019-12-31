Армия и оружие
ИзвестияИран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани. Об этом иранский военный написал в своем Twitter, передает агентство «РИА Новости» 3 января.
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Экономика
Акции Apple установили новый рекорд цены
Цена акций Apple впервые превысила порог в $300. К закрытию торгов 2 января стоимость бумаг компании выросла на 2,3%, до $300,35.
Общество
Названа самая безопасная авиакомпания в мире
Хоккей
В полуфинале МЧМ сборная РФ по хоккею победила Швейцарию
Матч, проходивший в Тршинеце, завершился победой команды из России. Спортсмены победили со счетом 3:1.
Экономика
В России сокращается срок владения квартирой при продаже без НДФЛ
Минимальный срок владения жильем для продажи без налога и декларации составит три года вместо пяти лет.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Происшествия
Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Eurofighter Typhoon: бизнес на Висле
Речь идёт о тяжёлых истребителях Eurofighter Typhoon.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Политика
В Госдуме назвали неприемлемыми притязания Эстонии на российские земли
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал некорректными и неприемлемыми заявление эстонского спикера о действенности заключенного Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией в 1920 году.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Общество
Зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексированы с 1 января
С 1 января зарплаты сотрудников столичных бюджетных, казенных и автономных учреждений были проиндексированы на 5,6 процента.
Футбол
Кудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»
32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.
Энергетика
Болгария начинает получать российский газ по Турецкому потоку
Согласно заявлению, российские и болгарские газовые гиганты 30 декабря подписали дополнительное соглашение, в соответствии с которым Болгария должна перейти от приема газа из пункта Негру-вода в Румынии к собственной компрессорной станции в Страндже, куда топливо будет поступать из Турции.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Спорт
Александр Большунов: «Удивлен, что Хальфварссон не стал помогать»
Александр Большунов остался недоволен действиями шведа Калле Хальфварссона в гонке преследования на «Тур де Ски».
Происшествия
На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба
На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Армия и оружие
Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью
«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Армия и оружие
Новая боевая техника начала поступать в ВДВ
В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Энергетика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.