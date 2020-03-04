Политика

ИзвестияИзвестияПентагон оценил вероятность военного конфликта с Россией в Арктике

«В настоящий момент, согласно нашей оценке, потенциал для конфликта [в Арктике] в краткосрочной перспективе является низким», — цитирует его ТАСС. При этом представитель Пентагона подчеркнул, что Москва и Вашингтон находятся в состоянии соперничества в Арктике.
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с чего всё началось

В Пентагоне заявили, что США соперничают с Россией в Арктике

Соединенные Штаты и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, однако потенциал для конфликта между двумя странами остается низким.
ТАССвчера в 15:38

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В Пентагоне оценили потенциал для конфликта с Россией в Арктике

RT на русскомвчера в 17:59

В Пентагоне признались в соперничестве за Арктику с Россией

Красная веснавчера в 15:58

В Пентагоне признали, что США соперничают с Россией в Арктике

Комсомольская правдавчера в 16:24

США соперничают с Россией в Арктике, заявили в Пентагоне

REGNUMвчера в 16:20

Пентагон оценил вероятность военного конфликта с Россией в Арктике

Известиявчера в 16:14

В Пентагоне заявили, что США и Россия соперничают в Арктике

Аргументы и Фактывчера в 17:07

В Пентагоне заявили, что США соперничают с Россией в Арктике

ТАССвчера в 15:38
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Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

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Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Кубка России между армейцами и «Спартаком».
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Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
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Армия и оружие

МО России: Запад не замечает переброску Турцией военных сил в Идлиб

Западные страны не замечают переброску Турцией военной группировки численностью с механизированную дивизию в сирийскую провинцию Идлиб в нарушение международного права, отметили в Минобороны России.
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Общество

Путин назвал отличие стабильности от застоя

На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
Российская газета 02:19
Политика

Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ

Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
СургутИнтерНовости 02 марта в 23:18
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Политика

Заместитель главы Минздрава Краевой освобожден от должности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого.
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Общество

Бывший министр Абызов сыграет свадьбу в СИЗО

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Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
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Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от гриппа и коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сравнила смертность от нового коронавируса и сезонного гриппа.
Мой Брянск вчера в 13:38
Происшествия

СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве

Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
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«Ъ»: Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом

РИА Новости 03:04
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Магомед Анкалаев вошел в топ-15 рейтинга UFC

Российский боец Магомед Анкалаев, в минувшие выходные записавший в свой актив очередную победу под баннером UFC, занял пятнадцатую строчку в рейтинге полутяжеловесов организации.
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Футбол

Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

Сербия — Россия (17 ноября, 21:45 мск) В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала на втором месте в группе 2 лиги B, где её соперниками были национальные команды Швеции и Турции.
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Шоу-бизнес

Певица Нюша поделилась забавными фото своей дочери Симбы

Певица Анна Шурочкина поделилась забавными фото своей дочери Симбы в соцсетях.
Дни24 вчера в 10:21
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Яна Чурикова прокомментировала участие группы Little Big в Евровидении

RT на русском вчера в 14:46
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ЦИК распределил миллиарды, выделенные на голосование по Конституции

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Интерфакс 03:49
Политика

Премьер-министр Украины подал заявление об отставке в парламент

Заявление об отставке направил в Верховную раду премьер-министр Украины Алексей Гончарук, заявил 3 марта спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания фракции «Слуга народа».
Красная весна вчера в 13:39
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

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Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
REGNUM вчера в 03:40
Общество

В России запретили вывоз медицинских масок из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из страны медицинские маски и ряд других медицинских изделий из-за коронавируса.
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Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

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Стало известно, почему актеры уехали со съемок сериала «Сваты»

Отъезд нескольких актеров со съемок седьмого сезона телесериала «Сваты» пояснил актеры сериала Александр Феклистов 3 марта в комментарии Федеральному агентству новостей.
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Технологии

Boeing представил проект скоростного вертолета-разведчика

Согласно представленному проекту, скоростной вертолет-разведчик получит шестилопастной несущий винт, четырехлопастной рулевой винт и четырехлопастной толкающий воздушный винт.
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Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Михайловки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Михайловки (Волгоградская область) Сергея Фомина по факту злоупотребления полномочиями.
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Экономика

За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме

По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Live24 вчера в 04:15
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