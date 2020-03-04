Политика
ИзвестияПентагон оценил вероятность военного конфликта с Россией в Арктике
«В настоящий момент, согласно нашей оценке, потенциал для конфликта [в Арктике] в краткосрочной перспективе является низким», — цитирует его ТАСС. При этом представитель Пентагона подчеркнул, что Москва и Вашингтон находятся в состоянии соперничества в Арктике.
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Соединенные Штаты и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, однако потенциал для конфликта между двумя странами остается низким.ТАССвчера в 15:38
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Гибридная установка Gemera включает 2-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и три электромотора.
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«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
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Западные страны не замечают переброску Турцией военной группировки численностью с механизированную дивизию в сирийскую провинцию Идлиб в нарушение международного права, отметили в Минобороны России.
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Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституции РФ
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
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Политика
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого.
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Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
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Всемирная организация здравоохранения сравнила смертность от нового коронавируса и сезонного гриппа.
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СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве
Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
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Магомед Анкалаев вошел в топ-15 рейтинга UFC
Российский боец Магомед Анкалаев, в минувшие выходные записавший в свой актив очередную победу под баннером UFC, занял пятнадцатую строчку в рейтинге полутяжеловесов организации.
Футбол
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
Сербия — Россия (17 ноября, 21:45 мск) В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала на втором месте в группе 2 лиги B, где её соперниками были национальные команды Швеции и Турции.
Шоу-бизнес
Певица Нюша поделилась забавными фото своей дочери Симбы
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Музыка
Яна Чурикова прокомментировала участие группы Little Big в Евровидении
Общество
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Центризбирком распределил 14 816 329 200 рублей, выделенных из бюджета на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Политика
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Заявление об отставке направил в Верховную раду премьер-министр Украины Алексей Гончарук, заявил 3 марта спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания фракции «Слуга народа».
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
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Энергетика
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Общество
В России запретили вывоз медицинских масок из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из страны медицинские маски и ряд других медицинских изделий из-за коронавируса.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Кино
Стало известно, почему актеры уехали со съемок сериала «Сваты»
Отъезд нескольких актеров со съемок седьмого сезона телесериала «Сваты» пояснил актеры сериала Александр Феклистов 3 марта в комментарии Федеральному агентству новостей.
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Boeing представил проект скоростного вертолета-разведчика
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Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
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СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Михайловки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Михайловки (Волгоградская область) Сергея Фомина по факту злоупотребления полномочиями.
Экономика
За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.