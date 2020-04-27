с чего всё началось

Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), и признал их подлинность.

Общество В Москве назвали основание для снятия ограничений из-за коронавируса Поэтапное снятие ограничений в Москве, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, станет возможно только при условии положительной динамики по числу новых случаев заражения, заявил начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков. 1

Общество Предстоящее лето может стать самым жарким в истории Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что предстоящее лето будет аномально жарким, сообщает ТАСС. 944

Биатлон Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".

Здоровье Власти раскрыли результаты лечения коронавируса с помощью плазмы Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире канала "Россия-1" сообщила, что переливание плазмы доноров показало свою эффективность в лечении коронавируса. 40

Авто Представлен удлинённый Cadillac Escalade Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV, при этом он полностью идентичен стандартному внедорожнику последнего поколения, но отличается удлиненным почти до шести метров кузовом. 3

Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 273

Наука Пятилетнее экспериментальное потепление указало на потенциальную угрозу тайге Пятилетний полевой эксперимент в бореальных лесах Миннесоты выявил чувствительность доминантных древесных видов к повышению температуры окружающей среды — все они откликнулись на потепление ранним стартом вегетации.

Здоровье Врач курской инфекционной больницы записала обращение Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции. 74

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 7

Общество Особое мнение: Олег Сысуев Мое безответственное суждение заключается в том, что именно сейчас то время, когда необходимо по назначению как мне кажется тратить ФНБ и я, пожалуй, присоединяюсь к мнению экономистов, которые тоже во власти не находятся.

Общество Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен 27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних. 139

Футбол Роналду завтра вернется в Турин Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду завтра вернется в Турин, сообщает Record. Он улетел на родину во время пандемии коронавируса.