Армия и оружие
Lenta.ruПентагон официально опубликовал видео с НЛО
Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), и признал их подлинность.
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с чего всё началось
В размещенном на сайте ведомства сообщении говорится, что Пентагон разрешил публикацию трех несекретных видеороликов, снятых самолетами американского ВМФ.Российская газета14:56
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«Рассеять ложные суждения»: Пентагон опубликовал видео с «неопознанными летающими объектами»
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