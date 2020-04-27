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КоммерсантъПентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные». Несколько лет назад эти ролики широко разошлись в соцсетях. Одно из видео было снято в ноябре 2004 года, два других — в январе 2015 года.
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с чего всё началось
В размещенном на сайте ведомства сообщении говорится, что Пентагон разрешил публикацию трех несекретных видеороликов, снятых самолетами американского ВМФ.Российская газета14:56
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