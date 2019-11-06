Армия и оружие
Lenta.ruСША оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях
По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта. «Мы ожидаем, что Россия будет использовать все более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий», — заявил он.
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Страна, которая первой пожнет плоды искусственного интеллекта, получит решающее преимущество на поле боя на многие годы вперед. Мы должны прийти к этому первыми.
— Марк Эспер, американский политикСвободная Пресса вчера в 21:12
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Отмечается, что против такого графика были 9% опрошенных.
Газета.Ru вчера в 17:58
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Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
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Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
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Самые мощные смартфоны октября назвали разработчики AnTuTu
Разработчики теста производительности смартфонов AnTuTu поделились изменениями в ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов, произошедшими в октябре.
Вести.Хайтек вчера в 00:50
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«Барселона» сыграла вничью с чешской «Славией» в матче Лиги чемпионов
"Барселона" сыграла вничью с пражской "Славией" в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 15:09
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Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
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Газета.Ru вчера в 13:19