с чего всё началось

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Улисса Фарах опровергла информацию о намерении Вашингтона отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.

Пентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Общество Французские СМИ нашли в Альпах базу ГРУ Западные спецслужбы заявили, что 15 сотрудников ГРУ якобы использовали французские Альпы как базу для операций по всей Европе, пишет французская газета Le Monde.

Экономика Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья в России В России намерены увеличить норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья почти на 2%. Соответствующее предложение поступило от минстроя.

Политика На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия» Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Транспорт Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.

Экономика В «Нафтогазе» оценили слушания по иску против Газпрома Судебные слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с Газпромом закончились для Украины успешно, об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Политика Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Общество Главный инженер Boeing лишился работы Главный инженер департамента коммерческих перевозок Boeing Джон Гамильтон (John Hamilton), который занимался расследованием авиакатастроф с самолетами 737 MAX, уйдет из компании.

Политика Стало известно о прошлом убитого в Германии соратника Басаева Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, убитый в августе в Германии, находился в международном розыске с 2016 года и был причастен к ряду террористических актов в России.

Религия Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.

Происшествия В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь» Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.

Общество Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.