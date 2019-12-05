Армия и оружие
Российская газетаПентагон опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток
Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Улисса Фарах опровергла информацию о намерении Вашингтона отправить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность расширения военного присутствия на Ближнем Востоке, включая отправку туда до 14 тыс. военнослужащих, сообщает The Wall Street Journal.Коммерсантъвчера в 19:59
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Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
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Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
Общество
Французские СМИ нашли в Альпах базу ГРУ
Западные спецслужбы заявили, что 15 сотрудников ГРУ якобы использовали французские Альпы как базу для операций по всей Европе, пишет французская газета Le Monde.
Автоспорт
Совет ФИА утвердил поправки в регламентах «Формулы-1»
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Экономика
Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья в России
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Политика
На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»
Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Транспорт
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В «Нафтогазе» оценили слушания по иску против Газпрома
Судебные слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с Газпромом закончились для Украины успешно, об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.
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Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа
Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Происшествия
При пожаре в колледже в Одессе пропали 13 человек
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Экономика
На проект канатного метро Краснодар получит 400 тыс. долларов
400 тыс. долларов будет выделено Краснодару на поддержку проекта канатного метро, деньги выделит банк БРИКС.
Происшествия
В Омской области дочь была изнасилована на глазах отца
Политика
В МИД прорабатывают возможность визита Лаврова в Вашингтон 10 декабря
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон 10 декабря прорабатывается, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Общество
Главный инженер Boeing лишился работы
Главный инженер департамента коммерческих перевозок Boeing Джон Гамильтон (John Hamilton), который занимался расследованием авиакатастроф с самолетами 737 MAX, уйдет из компании.
Политика
Стало известно о прошлом убитого в Германии соратника Басаева
Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, убитый в августе в Германии, находился в международном розыске с 2016 года и был причастен к ряду террористических актов в России.
Происшествия
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал девять человек, которым вменяют причастность террористической деятельности, передает «РИА Новости».
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Религия
Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей
Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Здоровье
Проверяющие ищут просроченные лекарства в больнице Сахалина
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Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства ветки "Турецкого потока", на которую указал президент России Владимир Путин, "обязательными процедурами" Евросоюза.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан
Футбол
УЕФА назвал состав корзин для жеребьевки Лиги наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.
Экономика
Бизнес профинансирует строительство ледоколов для Севморпути
Как рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Иванов, половину затрат на строительство судов согласился взять на себя бизнес, в частности «Новатэк», «Норникель» и некоторые другие инвесторы, в том числе зарубежные.
Транспорт
Тверскую улицу в Москве впервые перекроют на 10 дней из-за Нового года
В центре Москвы с 28 декабря по 6 января изменится схема движения автомобильного транспорта.