Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПентагон опубликовал карту активности ВМФ России

Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год.
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с чего всё началось
Как сообщает
 портал The Drive, пресс-служба Минобороны США обнародовала данные, свидетельствующие о нарастающей активности военно-морских флотов России и Китая.
Московский Комсомолецвчера в 18:14

Подробнее о событии

Пентагон показал на карте огромные масштабы военных операций России и Китая

Евразия Dailyвчера в 07:18

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РБК01:28

Пентагон увидел «усиление активности» ВМФ России

ФАНвчера в 20:30

В Пентагоне увидели угрозу в возросшей интенсивности морских операций России

Взгляд.рувчера в 13:20

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости02:00

Новая карта Пентагона говорит о наращивании мощи России и Китая

Политическая Экспертизавчера в 06:45

The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России (The Drive)

ИноСМИвчера в 04:02
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:09, Ашберн
Политика

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

REGNUM вчера в 12:36
Политика

Захарова: официальная Варшава заигралась во лжи о Великой Отечественной войне

Дипломат рассказала, что несколько недель назад стало известно о совещании польских провластных структур и госорганов, на котором обсуждалось, как действовать, чтобы нейтрализовать материалы и исторические факты, которые будет представлять Москва, и не допустить распространения правды о тех событиях.
Парламентская газета 01:56
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Общество

Долги россиян по алиментам выросли до рекордной суммы

Сумма долгов россиян по алиментам в 2019 году выросла на 13 процентов до 152 миллиардов рублей, согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Вести.Ru 01:29
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Общество

ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Ведомости 00:50
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском вчера в 00:02
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 10 февраля в 03:24
Шоу-бизнес

В сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов

Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
РИА Новости вчера в 14:38
Экономика

Алтайский завод «Модест» купил бизнесмен Гарри Шония

В среду, 12 февраля, состоялись торги по продаже акций предприятия по производству детского питания АО «Модест», который находился в собственности Алтайского края.
Алтайская правда 01:53
Происшествия

Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Вести.Ru вчера в 08:46
Общество

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что поставки газа в Белоруссию весь год будут осуществляться на условиях прошлого года.
РБК 09 февраля в 10:00
Космос

65 лет назад началась история космодрома Байконур

Газета.Ru 01:50
Общество

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК вчера в 11:49
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в РФ

Пятерка самых угоняемых моделей по результатам 2019 года состоит из корейских и японских марок.
32CARS.ru 01:48
Политика

США намерены обсуждать с Россией СНВ-3 «за закрытыми дверями»

Вашингтон собирается обсуждать с Москвой условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Газета.Ru 01:39
Хоккей

Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Питтсбургом»

RT на русском 00:21
Армия и оружие

Пятеро военных НАТО пропали в Литве во время учений

ForPost вчера в 07:47
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин

Российская газета 01:59
Шоу-бизнес

Водонаева опровергла долги по налогам

Московский Комсомолец вчера в 05:30
Армия и оружие

Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе

Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 17:31
Общество

Запуск следующего спутника «Метеор-М» с Восточного отложили на год

Ранее сообщалось, что старт спутника «Метеор-М» №2-3 с Восточного перенесен с ноября 2020 года на следующий год из-за неготовности космического аппарата.
Известия вчера в 21:24
Общество

Насильникам и убийцам запретят водить такси в России

Минтранс подготовил законопроект, запрещающий с 2021 года насильникам, убийцам и террористам водить такси и общественный транспорт.
Телеканал 360° вчера в 19:39
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Единоборства

Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

REGNUM вчера в 06:41
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Киберспорт

Valve забанила более 40 тысяч аккаунтов за абуз матчмейкинга в Dota 2

Разработчики Dota 2 заблокировали более 40 тыс. учетных записей за абуз матчмейкинга.
CyberSport.ru вчера в 14:02
Экономика

Число регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Количество регионов с расходами, превышающими доходы, удвоилось по итогам 2019 года.
Вести.Ru 02:01
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