Армия и оружие
РИА НовостиПентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год.
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с чего всё началось
Как сообщает портал The Drive, пресс-служба Минобороны США обнародовала данные, свидетельствующие о нарастающей активности военно-морских флотов России и Китая.Московский Комсомолецвчера в 18:14
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Пентагон показал на карте огромные масштабы военных операций России и Китая
Евразия Dailyвчера в 07:18
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Политика
В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Политика
Захарова: официальная Варшава заигралась во лжи о Великой Отечественной войне
Дипломат рассказала, что несколько недель назад стало известно о совещании польских провластных структур и госорганов, на котором обсуждалось, как действовать, чтобы нейтрализовать материалы и исторические факты, которые будет представлять Москва, и не допустить распространения правды о тех событиях.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Общество
Долги россиян по алиментам выросли до рекордной суммы
Сумма долгов россиян по алиментам в 2019 году выросла на 13 процентов до 152 миллиардов рублей, согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Шоу-бизнес
В сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
Экономика
Алтайский завод «Модест» купил бизнесмен Гарри Шония
В среду, 12 февраля, состоялись торги по продаже акций предприятия по производству детского питания АО «Модест», который находился в собственности Алтайского края.
Происшествия
Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Общество
Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Россия и Белоруссия договорились о поставках газа Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что поставки газа в Белоруссию весь год будут осуществляться на условиях прошлого года.
Космос
65 лет назад началась история космодрома Байконур
Общество
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в РФ
Пятерка самых угоняемых моделей по результатам 2019 года состоит из корейских и японских марок.
Политика
США намерены обсуждать с Россией СНВ-3 «за закрытыми дверями»
Вашингтон собирается обсуждать с Москвой условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Хоккей
Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Питтсбургом»
Армия и оружие
Пятеро военных НАТО пропали в Литве во время учений
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на женщин
Шоу-бизнес
Водонаева опровергла долги по налогам
Армия и оружие
Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе
Четыре турецких наблюдательных пункта и две военные позиции в Идлибе находятся на подконтрольной сирийской армии территории, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
Общество
Запуск следующего спутника «Метеор-М» с Восточного отложили на год
Ранее сообщалось, что старт спутника «Метеор-М» №2-3 с Восточного перенесен с ноября 2020 года на следующий год из-за неготовности космического аппарата.
Общество
Насильникам и убийцам запретят водить такси в России
Минтранс подготовил законопроект, запрещающий с 2021 года насильникам, убийцам и террористам водить такси и общественный транспорт.
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Киберспорт
Valve забанила более 40 тысяч аккаунтов за абуз матчмейкинга в Dota 2
Разработчики Dota 2 заблокировали более 40 тыс. учетных записей за абуз матчмейкинга.
Экономика
Число регионов с дефицитом бюджета удвоилось
Количество регионов с расходами, превышающими доходы, удвоилось по итогам 2019 года.