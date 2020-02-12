Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПентагон опубликовал карту активности ВМФ России

Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021-й финансовый год.
Читать в источнике
Комментировать119
с чего всё началось
Как сообщает
 портал The Drive, пресс-служба Минобороны США обнародовала данные, свидетельствующие о нарастающей активности военно-морских флотов России и Китая.
Московский Комсомолецвчера в 18:14

Подробнее о событии

Шаповалов объяснил опубликованную Пентагоном карту активности ВМФ РФ

Политическая Экспертиза04:25

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости02:00

Пентагон увидел «усиление активности» ВМФ России

ФАНвчера в 20:30

Политолог оценил публикацию Пентагоном данных об активности ВМФ РФ

РЕН ТВ01:27

«Масштабы вызывают тревогу»: В Пентагоне «пожаловались» на увеличение активности русских военных кораблей

Царьградвчера в 22:19

Пресечь «вылазки» России: ВМС США лоббируют разработку атакующей подлодки

Евразия Daily03:55

The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России (The Drive)

ИноСМИвчера в 04:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:12, Ашберн
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в 2015 году стали "самой ужасной ночью" в его жизни.
РИА Новости 07:18
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Происшествия

Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

Газета.Ru 07:56
Энергетика

Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России

"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Газета.Ru вчера в 12:58
Здоровье

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек За последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 108 человек, общее число жертв превысило 1 тыс. Несколько сотен китайских компаний оказались вынуждены обратиться в банки с просьбой выдать кредиты для смягчения последствий вспышки коронавируса.
РБК вчера в 00:06
Политика

Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Газета.Ru 05:40
Армия и оружие

Песков назвал цель сирийской армии в Идлибе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главная цель сирийских военных в Турции заключается в том, чтобы ликвидировать террористов, а не убивать мирных жителей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:02
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС вчера в 06:31
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Московский Комсомолец 04:34
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
Хоккей

«Авангард» по буллитам переиграл «Ак Барс»

Вечерний Омск. Неделя вчера в 14:13
Общество

В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
RT на русском 02:09
Шоу-бизнес

Ветлицкая появилась на Big Love Show в платье за 339 тысяч

55-летняя исполнительница появилась на популярном концерте в платье от известного дизайнера Филиппа Пляйна.
Pravda.Ru 07:06
Политика

Путин назвал основную задачу в экономике

Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.
Lenta.ru 07:49
Биатлон

Резцова: не верю, что победы норвежцев возможны без медицинской помощи

Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи.
РИА Новости 04:35
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 02:28
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Вести.Ru вчера в 05:12
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 10 февраля в 06:50
Политика

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

Piter.tv 00:04
Экономика

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Газета.Ru вчера в 04:51
Происшествия

Бывшего псковского вице-губернатора приговорили к пяти годам колонии

REGNUM 07:31
Гаджеты

Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Lenta.ru вчера в 14:24
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Происшествия

Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге

Российская газета 05:58
Авто

Второй шоурум Aurus откроют в Москве в 2021 году

Второй автосалон российской марки Aurus планируется открыть в 2021 году в районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы, сообщает Autonews.ru.
РИАМО 04:53
Происшествия

СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами

РИА Новости 06:39
Политика

В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением

ТАСС 05:43
Здоровье

В Москве ответили на скандал с отказом лечить рак по ОМС в частных клиниках

На скандал с отказом лечить рак по ОМС ответили в Департаменте здравоохранения Москвы.
Lenta.ru 05:57
Шоу-бизнес

Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Актуальные Новости вчера в 00:17
Культура

На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

Первый канал 09 февраля в 23:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное