Армия и оружие
РИА НовостиПентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021-й финансовый год.
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с чего всё началось
Как сообщает портал The Drive, пресс-служба Минобороны США обнародовала данные, свидетельствующие о нарастающей активности военно-морских флотов России и Китая.Московский Комсомолецвчера в 18:14
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Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Армия и оружие
Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам
«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Хоккей
Кучеров повторил достижение Фёдорова и Малкина в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров четвёртый сезон подряд набирает 70 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Шоу-бизнес
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
Футбол
Умер футболист Валерий Рейнгольд
Наука
Физики МГУ обнаружили волны-предсказатели цунами
Сотрудники кафедры физики моря и вод суши физического факультета МГУ совместно с коллегами из Японского агентства морских и наземных исследований и технологий (JAMSTEC) и Университета Кагавы (Япония) обнаружили и детально исследовали эффект генерации гравитационных волн в океане пробегающими по дну поверхностными сейсмическими волнами.
Происшествия
Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме
Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
Общество
Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
Фигурное катание
Фигуристка Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о своем выводе из состава российской сборной и завершении спортивной карьеры.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы
Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Политика
Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview
Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Политика
Госдума упрощает получение гражданства РФ для русскоговорящих
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла во втором, решающем чтении два законопроекта, которые упрощают нормы получения российского гражданства для соотечественников за рубежом.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Кино
Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века
Как сообщает ToDay News Ufa, жители России приняли участие в голосовании на лучшую мелодраму XXI века.
Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Общество
На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей
Здоровье
Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
Роскачество сравнило растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса и обычное молоко и рассказало о том, могут ли они стать его полноценной заменой.
Культура
Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале
Здоровье
В России выздоровел второй пациент с коронавирусом
По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
Общество
Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски
Минздрав России рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски.