с чего всё началось

Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021-й финансовый год.

Армия и оружие Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам «Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.

Хоккей Кучеров повторил достижение Фёдорова и Малкина в НХЛ Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров четвёртый сезон подряд набирает 70 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Наука Физики МГУ обнаружили волны-предсказатели цунами Сотрудники кафедры физики моря и вод суши физического факультета МГУ совместно с коллегами из Японского агентства морских и наземных исследований и технологий (JAMSTEC) и Университета Кагавы (Япония) обнаружили и детально исследовали эффект генерации гравитационных волн в океане пробегающими по дну поверхностными сейсмическими волнами.

Происшествия Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.

Фигурное катание Фигуристка Столбова объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о своем выводе из состава российской сборной и завершении спортивной карьеры.

Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.

Политика Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

Энергетика В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.

Шоу-бизнес Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.

Политика Госдума упрощает получение гражданства РФ для русскоговорящих Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла во втором, решающем чтении два законопроекта, которые упрощают нормы получения российского гражданства для соотечественников за рубежом.

Происшествия В Польше избили говоривших по-русски приезжих В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.

Кино Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века Как сообщает ToDay News Ufa, жители России приняли участие в голосовании на лучшую мелодраму XXI века.

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.

Здоровье Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока Роскачество сравнило растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса и обычное молоко и рассказало о том, могут ли они стать его полноценной заменой.