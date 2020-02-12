Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПентагон опубликовал карту активности ВМФ России

Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021-й финансовый год.
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с чего всё началось
Как сообщает
 портал The Drive, пресс-служба Минобороны США обнародовала данные, свидетельствующие о нарастающей активности военно-морских флотов России и Китая.
Московский Комсомолецвчера в 18:14

Подробнее о событии

Шаповалов объяснил опубликованную Пентагоном карту активности ВМФ РФ

Политическая Экспертиза04:25

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости02:00

The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России (The Drive)

ИноСМИвчера в 04:02

Политолог оценил публикацию Пентагоном данных об активности ВМФ РФ

РЕН ТВ01:27

«Масштабы вызывают тревогу»: В Пентагоне «пожаловались» на увеличение активности русских военных кораблей

Царьградвчера в 22:19

Пентагон увидел «усиление активности» ВМФ России

ФАНвчера в 20:30

Пресечь «вылазки» России: ВМС США лоббируют разработку атакующей подлодки

Евразия Daily03:55
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:41, Ашберн
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
Армия и оружие

Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам

«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.
RT на русском 06:12
Политика

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
РБК 03:44
Хоккей

Кучеров повторил достижение Фёдорова и Малкина в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров четвёртый сезон подряд набирает 70 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 02:35
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
РИА Новости вчера в 08:42
Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Pravda.Ru 02:13
Шоу-бизнес

В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов

Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
РИА Новости вчера в 14:38
Футбол

Умер футболист Валерий Рейнгольд

РЕН ТВ вчера в 12:10
Наука

Физики МГУ обнаружили волны-предсказатели цунами

Сотрудники кафедры физики моря и вод суши физического факультета МГУ совместно с коллегами из Японского агентства морских и наземных исследований и технологий (JAMSTEC) и Университета Кагавы (Япония) обнаружили и детально исследовали эффект генерации гравитационных волн в океане пробегающими по дну поверхностными сейсмическими волнами.
Газета.Ru 04:57
Происшествия

Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме

Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
REGNUM 03:51
Общество

Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму

Политика Сегодня 10 февраля в 17:01
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
Российская газета 04:36
Фигурное катание

Фигуристка Столбова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о своем выводе из состава российской сборной и завершении спортивной карьеры.
Известия 06:32
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Московский Комсомолец 04:34
Политика

Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Газета.Ru 05:40
Энергетика

Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России

"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Газета.Ru вчера в 12:58
Энергетика

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Известия 05:32
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала Interview

Напомним, что в сентябре прошлого года подписчики актрисы были возмущены тем, что на лице Энистон было много фотошопа после съемки для журнала InStyle.
RuNews24.ru 06:22
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru вчера в 10:24
Политика

Госдума упрощает получение гражданства РФ для русскоговорящих

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла во втором, решающем чтении два законопроекта, которые упрощают нормы получения российского гражданства для соотечественников за рубежом.
REGNUM 04:36
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Кино

Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века

Как сообщает ToDay News Ufa, жители России приняли участие в голосовании на лучшую мелодраму XXI века.
ToDay News Ufa 01:18
Авто

Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento

Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.
SpeedMe вчера в 02:30
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезного заболевания

Московский Комсомолец вчера в 18:48
Общество

На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей

ТАСС 10 февраля в 01:37
Здоровье

Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока

Роскачество сравнило растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса и обычное молоко и рассказало о том, могут ли они стать его полноценной заменой.
РИА Новости 00:09
Культура

Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале

ToDay News Ufa 10 февраля в 06:44
Здоровье

В России выздоровел второй пациент с коронавирусом

По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
РБК вчера в 23:00
Общество

Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски

Минздрав России рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски.
RT на русском 05:00
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