с чего всё началось

Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021-й финансовый год.

Экономика Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Экономика Еще одна финская компания покидает российский рынок По новой схеме Российские офисы C&S в Петербурге и Москве перейдут под управление российской юридической фирмы Capital Legal Services, говорится в официальном сообщении этой компании.

Шоу-бизнес Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Корейский автопроизводитель буквально несколько часов назад опубликовал очередные дизайнерские наброски своего нового среднеразмерного кроссовера Sorento.

Общество Как велось расследование дела «Сети» Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.

Общество Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Происшествия Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.

Политика Кравчук выступил за продажу воды в Крым Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России для нужд Крыма.

Политика Бывший вице-премьер Гордеев получил мандат депутата Госдумы Центризбирком РФ в среду передал мандат депутата Госдумы бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву и зарегистрировал его в должности.

Общество ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Общество Китайскому коронавирусу дали официальное название Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус озвучил официальное название нового китайского коронавируса.

Здоровье Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.

Экономика Часть россиян прекратили платить по ипотеке Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.