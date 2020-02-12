Армия и оружие
РИА НовостиПентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021-й финансовый год.
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с чего всё началось
Как сообщает портал The Drive, пресс-служба Минобороны США обнародовала данные, свидетельствующие о нарастающей активности военно-морских флотов России и Китая.Московский Комсомолецвчера в 18:14
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Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Происшествия
В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании
Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
Общество
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Армия и оружие
Турция начала переброску в Сирию новых подразделений
Накануне турецкое государственное агентство Anadolu сообщало, что турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией в районе Алеппо.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK обратился к «Газпрому» с запросом информации для расследования в отношении газопровода «Северный поток-2», следует из меморандума нового выпуска еврооблигаций российской компании.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным ужаснейшей в своей жизни
В статье для «Украинской правды» политик назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным «ужаснейшей» в своей жизни.
Шоу-бизнес
В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В Хабаровске задержали предполагаемого маньяка, который нападал с ножом на женщин в Южном микрорайоне города.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Политика
В Киеве предлагают обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
На Украине предлагают обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Армия и оружие
Новые российские средства ПВО разместят на военной базе в Киргизии
Российские средства противовоздушной обороны разместят на военной базе в Киргизии.
Происшествия
Тюменские силовики отметили повышение под выкрик «АУЕ» и «жизнь ворам»
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Политика
WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран
"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Здоровье
Свердловские школы готовят к закрытию из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
Свердловские власти заявили о закрытии в ближайшее время некоторых школ в Екатеринбурге для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ в городе.
Шоу-бизнес
Ида Галич о родах: «Не все прошло, как мы предполагали»
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон Galaxy S20 5G.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Политика
Чижов: Россия не просит ЕС отменить санкции
Россия по-прежнему не обсуждает с Евросоюзом судьбу антироссийских санкций, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, отметив, то российская сторона также не просит об их отмене.
Общество
Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Гаджеты
Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X
Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.
Происшествия
Челябинские власти помогают семье погибших в Таиланде детей
Министерство социальных отношений Челябинской области помогает в общении со страховой компанией семье, в которой двое детей погибли при столкновении катеров в Таиланде, сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.
Футбол
«Спартак» не взял Глушенкова и Баду на сбор в Сочи
Как информирует пресс-служба «красно-белых», по сравнению со сбором в Катаре в составе команды произошло несколько изменений: полузащитник Максим Глушенков и защитник Малкольм Баду будут тренироваться в Турции с дублерами, а хавбек Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России.