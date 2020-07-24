Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъПентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии

Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки с линии фронта ливийского конфликта в Сирте. На них, как утверждают США, видна российская военная техника. В сообщении говорится, что техника поставляется «ЧВК Вагнера».
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Пентагон снова обвинил ЧВК «Вагнера» в ведении войны в Ливии

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Как сообщает агентство "РГ", несколько лет назад отечественные оружейники сконструировали новую боевую машину огневой поддержки, получившую название "Торос".
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

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Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
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