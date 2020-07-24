Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки с линии фронта ливийского конфликта в Сирте. На них, как утверждают США, видна российская военная техника. В сообщении говорится, что техника поставляется «ЧВК Вагнера».

Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии

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