Армия и оружие
КоммерсантъПентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки с линии фронта ливийского конфликта в Сирте. На них, как утверждают США, видна российская военная техника. В сообщении говорится, что техника поставляется «ЧВК Вагнера».
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Российские бомбардировщики вновь замечены на территории Ливии, и это ещё не всё
Avia.proвчера в 09:36
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Политика
Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева
Сенатор Алексей Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачева.
Lenta.ru 00:09
Армия и оружие
В ходе учений ВДВ под Рязанью впервые десантировали БМД-4 с экипажем
Под Рязанью продолжаются учения ВДВ. Сегодня десантировали технику и впервые БМД-4. Эта машина десанта тяжелее своих предшественниц.
ГТРК Ока вчера в 10:33
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Авто
Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300
На мероприятии компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300, который планируют продавать не только в Китае, но и за его пределами.
Tvoe-avto.com 05:18
Общество
Леонид Якубович рассказал о своем участии в чеченской войне
Вечерний курьер 06:16
Единоборства
Кадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и Исмаиловым
Матч-реванш необходимо провести бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 06:35
Политика
Министр здравоохранения Хакасии подал заявление об отставке
Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе республиканского правительства.
ТАСС 01:52
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Общество
Захарова объяснила возобновление авиасообщения с Танзанией
Появление Танзании в списке стран, с которыми РФ возобновляет авиасообщение, вызвано популярностью данного направления у россиян, рассказала в пятницу, 24 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Известия вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Бывшая жена мужа певицы Нюши объяснила, почему «не давала развод»
Бывшая супруга нынешнего мужа поп-исполнительницы Нюши Алена дала откровенное интервью, в котором рассказала, почему она «не давала развод» Игорю Сивову.
Территория новостей 05:45
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Происшествия
Столкновения армян и азербайджанцев начались в Москве
1. Внимание: «Лента.ру» осуждает любые национальные конфликты во всех их проявлениях 2. В Москве произошли драки: азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами В столице ночью прошли массовые драки между азербайджанцами и армянами.
Lenta.ru вчера в 04:44
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Политика
В столице Болгарии тысячи людей потребовали отставки правительства
В акции протеста приняло участие несколько тысяч человек, люди прибыли в столицу на автобусах со всех уголков страны.
ИА Красная Весна 07:28
Музыка
Эмин Агаларов представил спродюсированный Максимом Фадеевым клип «МММ»
Актуальные Новости 04:41
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Вашингтон, 24 июля 2020, 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия.
REGNUM вчера в 07:14
Общество
Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал прекратить беспорядки и уличные драки в Москве, соблюдать законы в России и нормы.
Piter.tv 04:34
Единоборства
В США зафиксирован самый быстрый нокаут в истории женского бокса
В США был зафиксирован самый быстрый нокаут в истории женского бокса в титульном поединке за пояс WBC Silver.
Metaratings 04:45
Религия
Схимонах Сергий отказался покидать Среднеуральский женский монастырь
Журналистская правда 09:37
Армия и оружие
Британский премьер призвал военных готовиться к четырем бедствиям
Премьер поручил британским военным до окончания лета завершить кабинетные учения, призванные обеспечить готовность к названным угрозам.
RuNews24.ru 05:35
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Политика
Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне
Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
РИА Новости 08:43