Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъПентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии

Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки с линии фронта ливийского конфликта в Сирте. На них, как утверждают США, видна российская военная техника. В сообщении говорится, что техника поставляется «ЧВК Вагнера».
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Пентагон опубликовал фото российской военной техники в Ливии

Московский Комсомолец06:43

США показали спутниковые снимки с российскими «Тиграми» и Су-24 в Ливии

Lenta.ruвчера в 12:11

США обнародовали сомнительные доказательства «российского присутствия» в Ливии

Народные новости02:56

«Твиттерное право»: как военные США ведут инфовойну с Россией на ливийских фронтах

ФАН01:30

Пентагон снова обвинил ЧВК «Вагнера» в ведении войны в Ливии

ИА Красная Веснавчера в 12:51

Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии

Коммерсантъ04:44

Российские бомбардировщики вновь замечены на территории Ливии, и это ещё не всё

Avia.proвчера в 09:36
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Политика

Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» Горбачева

Сенатор Алексей Пушков объяснил свои слова о «геополитической капитуляции» первого президента СССР Михаила Горбачева.
Lenta.ru 00:09
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Армия и оружие

В ходе учений ВДВ под Рязанью впервые десантировали БМД-4 с экипажем

Под Рязанью продолжаются учения ВДВ. Сегодня десантировали технику и впервые БМД-4. Эта машина десанта тяжелее своих предшественниц.
ГТРК Ока вчера в 10:33
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Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
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Общество

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

РИА Новости 08:42
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Авто

Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300

На мероприятии компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300, который планируют продавать не только в Китае, но и за его пределами.
Tvoe-avto.com 05:18
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Общество

Леонид Якубович рассказал о своем участии в чеченской войне

Вечерний курьер 06:16
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Единоборства

Кадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и Исмаиловым

Матч-реванш необходимо провести бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 06:35
Политика

МИД Турции осудил реакцию Греции на первый намаз в храме Святой Софии

REGNUM 04:50
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Политика

Министр здравоохранения Хакасии подал заявление об отставке

Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе республиканского правительства.
ТАСС 01:52
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета 09:54
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Шоу-бизнес

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
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Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
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Общество

Захарова объяснила возобновление авиасообщения с Танзанией

Появление Танзании в списке стран, с которыми РФ возобновляет авиасообщение, вызвано популярностью данного направления у россиян, рассказала в пятницу, 24 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Известия вчера в 17:12
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Шоу-бизнес

Бывшая жена мужа певицы Нюши объяснила, почему «не давала развод»

Бывшая супруга нынешнего мужа поп-исполнительницы Нюши Алена дала откровенное интервью, в котором рассказала, почему она «не давала развод» Игорю Сивову.
Территория новостей 05:45
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Общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
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Происшествия

Столкновения армян и азербайджанцев начались в Москве

1. Внимание: «Лента.ру» осуждает любые национальные конфликты во всех их проявлениях 2. В Москве произошли драки: азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами В столице ночью прошли массовые драки между азербайджанцами и армянами.
Lenta.ru вчера в 04:44
Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета 07:07
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Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
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Политика

В столице Болгарии тысячи людей потребовали отставки правительства

В акции протеста приняло участие несколько тысяч человек, люди прибыли в столицу на автобусах со всех уголков страны.
ИА Красная Весна 07:28
Музыка

Эмин Агаларов представил спродюсированный Максимом Фадеевым клип «МММ»

Актуальные Новости 04:41
Происшествия

Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве

Коммерсантъ 08:06
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Армия и оружие

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Вашингтон, 24 июля 2020, 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия.
REGNUM вчера в 07:14
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Общество

Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал прекратить беспорядки и уличные драки в Москве, соблюдать законы в России и нормы.
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Единоборства

В США зафиксирован самый быстрый нокаут в истории женского бокса

В США был зафиксирован самый быстрый нокаут в истории женского бокса в титульном поединке за пояс WBC Silver.
Metaratings 04:45
Религия

Схимонах Сергий отказался покидать Среднеуральский женский монастырь

Журналистская правда 09:37
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Армия и оружие

Британский премьер призвал военных готовиться к четырем бедствиям

Премьер поручил британским военным до окончания лета завершить кабинетные учения, призванные обеспечить готовность к названным угрозам.
RuNews24.ru 05:35
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Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
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Политика

Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне

Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
РИА Новости 08:43
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