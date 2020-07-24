Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки с линии фронта ливийского конфликта в Сирте. На них, как утверждают США, видна российская военная техника. В сообщении говорится, что техника поставляется «ЧВК Вагнера».

Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии

Происшествия К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева. 31

Политика Климкин призвал сделать Крым проблемой для России Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России. 582

Происшествия В Ростовской области из роддома похищен новорожденный «По данным следствия, 25 июля 2020 года примерно в 3 часа ночи из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района неустановленным в настоящее время лицом был похищен новорожденный ребёнок мужского пола», — сообщили в Следственном комитете. 14

Единоборства Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.

Футбол Источник: «Милан» готовит предложение по Алексею Миранчуку Руководство итальянского футбольного клуба "Милан" намерено сделать "Локомотиву" предложение по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

Армия и оружие Минобороны Украины изменило форму и знаки различия военных В Минобороны Украины решили изменить военную форму и знаки различия военнослужащих Вооруженных сил.

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 1,7K

Происшествия Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся. 188

Футбол Нападающий сборной России по футболу может перейти в «Фенербахче» Возможность продолжения карьеры в турецком «Фенербахче» появилась у форварда сборной России Федора Смолова, 24 июля сообщил журналист Беркай Тургюз на своей странице в Twitter.

Космос Запуск с Куру ракеты Ariane 5 перенесен с 28 на 31 июля Корпорация Arianespace приняла решение перенести запуск ракеты Ariane 5 с тремя искусственными аппаратами на борту с 28 на 31 июля.

Космос РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты "Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны — ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", — говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности. 9

Киберспорт Игроки Apex Legends в Steam получат бонусы в стиле Portal и Half-Life Пользователи получат сразу три виртуальных брелока: картошку-ГЛаДОС из Portal 2, Октейна с хедкрабом из Half-Life и Ваттсон с кубом-компаньоном из Portal.