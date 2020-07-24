Армия и оружие
КоммерсантъПентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки с линии фронта ливийского конфликта в Сирте. На них, как утверждают США, видна российская военная техника. В сообщении говорится, что техника поставляется «ЧВК Вагнера».
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Российские бомбардировщики вновь замечены на территории Ливии, и это ещё не всё
Avia.proвчера в 09:36
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Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Коммерсантъ 05:47
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Религия
Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:02
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Известия вчера в 03:18
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru вчера в 11:30
Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета вчера в 11:52
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Политика
Названа необычная причина паузы в строительстве «Северного потока – 2»
Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
РИА Новости 08:24
Политика
Атаки на армян объяснили попыткой дестабилизировать ситуацию в России
Атаки азербайджанцев на армян на российской территории являются в том числе попыткой дестабилизировать ситуацию в России.
Lenta.ru 07:16
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Общество
Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения
Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян.
ТАСС вчера в 16:31
Политика
Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне
Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
РИА Новости 08:43
Происшествия
В Ростовской области из роддома похитили младенца
Российская газета 08:31
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Армия и оружие
«Красных линий нет». Что удерживает Турцию и Египет от войны в Ливии
Парламент Египта предоставил главе государства Абделю Фаттах ас-Сиси право использовать вооруженные силы в Ливии — Каир поддерживает генерала Хафтара, чья армия контролирует восточную часть страны.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Происшествия
Один человек пострадал в результате новой массовой драки на юге Москвы
Несмотря на обращения и призывы, стычки между армянами и азербайджанцами будут продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе двух стран, сказал в интервью «Эху» азербайджанский политолог Самир Мамедов.
Эхо Москвы 08:01
Авто
BMW представила ограниченную серию кроссовера X7
В России спецсерия Dark Shadow Edition будет представлена 40-ка единицами 400-сильных дизельных модификаций M50d и 20-ю - 530-сильными бензиновыми X7 M50i.
Новые автомобили вчера в 11:10
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судей в манипулировании игрой
Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий заподозрил российских судей в манипулировании игрой. Слова специалиста передаёт «Спорт-Экспресс».
ГЛАС.RU 08:18
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании оружия против спутников
Телеканал 360° 23 июля в 13:00
Армия и оружие
В Черном море испытают подводных роботов для поиска дронов-шпионов
Российская газета 04:04
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Пилоты пассажирского самолета, летевшего рейсом Тегеран-Бейрут, при приближении F-15 решили резко снизить высоту В сети появилось видео перехвата пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air истребителем F-15 ВВС США.
Деловое.ТВ вчера в 02:28
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 вчера в 03:57
Авто
УАЗ начнет выпускать обновленные версии УАЗ «Патриот»
УАЗ представит новые спецверсии внедорожника "Патриот", предназначенные для полиции, Росгвардии, а также военной полиции.
Новые автомобили вчера в 23:31
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Общество
Власти Крыма проверят дельфинарий, где расчленили дельфина
Исчезающая "улыбка" моря: Крым может лишиться дельфинов навсегда >> Огнева добавила, что без результатов проверки она не уполномочена принять решение о закрытии дельфинария, чего требуют многочисленные пользователи соцсетей, однако выразила надежду, что действиям руководства аквапарка будет дана соответствующая правовая оценка.
РИА Новости Крым 02:40