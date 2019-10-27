Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПоявилось видео с места ликвидации лидера «Исламского государства»

В сети появилось видео момента предполагаемой ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — главаря запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Запись в воскресенье, 27 октября, опубликовал турецкий журналист Реджеп Сойлю (Ragıp Soylu) в своем Twitter.
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