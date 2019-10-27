Армия и оружие
Lenta.ruПоявилось видео с места ликвидации лидера «Исламского государства»
В сети появилось видео момента предполагаемой ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — главаря запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Запись в воскресенье, 27 октября, опубликовал турецкий журналист Реджеп Сойлю (Ragıp Soylu) в своем Twitter.
Читать в источнике
Оценить113
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
Гаджеты
Прошли первые испытания процессора Core i9-10980XE
18-ядерный Core i9-10980XE потребляет намного меньше энергии, чем 8-ядерный Core i9-9900K.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Караченцову
В воскресенье на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника народному артисту России Николаю Караченцову.
Происшествия
Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар
Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в самолете во время перелета в Сыктывкар.
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Армия и оружие
Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Общество
Европа переходит на зимнее время
Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
Армия и оружие
Эрдоган вновь пообещал очистить северо-восток Сирии от курдов
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара очистит северо-восток Сирии от курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС), если они не выведут своих бойцов в течение отведенного им времени.
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности алюминиевой фольги
Употребление пищи, приготовленной в алюминиевой фольге, может быть опасным для здоровья, заявили эксперты.
Общество
Кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов
Политика
Журналистку возмутила манера речи Зеленского в разговоре с националистами
Украинская журналистка Янина Соколова записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленского, который накануне встретился с националистами в поселке Золотое.
Автоспорт
Хорнер отреагировал на штраф Ферстаппена
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал штраф пилота команды Макса Ферстаппена, из-за которого тот лишился поула на Гран-при Мексики и теперь будет стартовать лишь с четвёртой позиции.
Футбол
Хорватский защитник считает Кокорина фантастическим футболистом
Хорватский защитник Гордон Шильденфельд, выступавший за московское "Динамо" поделился мнением о нападающем Александре Кокорине, передает Sport24.
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Политика
Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области
План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.
Здоровье
Назван лучший полезный фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови
Футбол
Карпин оригинально поздравил игрока «Ростова» с днем рождения
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оригинально поздравил игрока желто-синих Эвелина Попова с днем рождения.
Политика
Опубликовано видео с места предположительной ликвидации аль-Багдади
Телеведущий Владимир Соловьев в твиттере опубликовал кадры авиаудара в Сирии, в результате которого, предположительно, был уничтожен лидер террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Шоу-бизнес
Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом
Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.
Политика
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Наука