Армия и оружие
Газета.RuПентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
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В Москве неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торговом комплексе "Савеловский".
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Футбольный клуб «Ростов» в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги на «Ростов Арене» обыграл «Сочи» со счетом 2:0. Перед матчем команды и болельщики на «Ростов Арене» почтили память легендарного вратаря Льва Яшина, которому 22 октября 2019 года могло бы исполниться 90 лет.
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Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
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Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
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Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
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Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
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Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
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Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Оползни на Марсе не стали доказательством наличия воды
Большие оползни на Марсе сходят в связи с конвекцией, а не по причине наличия большого количества воды в виде льда.
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Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
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Лукашенко отрёкся от Великой Отечественной: Это не наша война
Напомним, что ранее Лукашенко упрекнул Россию за попытки "приватизировать" победу в Великой Отечественной войне.
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РИА Новости вчера в 15:52
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В Новокузнецке в квартире взорвался сейф
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Газета.Ru 02:43
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В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
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Не менее 40 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за лесных пожаров
Лесные пожары в Калифорнии привели к массовой эвакуации. В безопасное место будут вывезены от 40 до 50 тысяч человек.
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Ферстаппен лишился поула Гран-при Мексики
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«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
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Нападающий «Торонто» Илья Михеев набрал 10 очков в 13 матчах в НХЛ
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СМИ узнали о планах Минобороны защитить военнослужащих от переработок
Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.
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