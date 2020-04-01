Коронавирус
РИА НовостиПентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом. Об этом в эфире телеканала CBS сообщил глава ведомства Марк Эспер.
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Пентагон отказался эвакуировать экипаж с зараженного коронавирусом авианосца
Комсомольская правдавчера в 20:48
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Происшествия
Машина сбила насмерть журналиста телекомпании «Вести Новосибирск»
Общество
Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии
Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Игры
Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store
Здоровье
Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса
За сутки 31 марта, по данным Государственного комитета здравоохранения Китая, выявлено 130 случаев такого бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, передает «Интерфакс».
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом
В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделения связи.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Общество
В Чечне умерла первая пациентка с коронавирусом
В Чечне умерла пожилая женщина, у которой выявили коронавирус — это первый летальный случай в регионе.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Происшествия
В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19
За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
Интернет
Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky
Известное приложение по прогнозу погоды Dark Sky, популярное для пользователей iOS и Android, теперь находится под новым управлением.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Общество
Нижегородцам выдадут разрешения на работу в период самоизоляции
В Нижегородской области определен порядок выдачи разрешений на осуществление рабочей деятельности в период самоизоляции.
Общество
Моряки подводной лодки ВМС Нидерландов заразились коронавирусом
Здоровье
На Украине за сутки выявили 120 новых случаев заражения COVID-19
За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Всего заражение выявлено во всех 24 областях Украины и в городе Киеве.
Энергетика
«Газпром» изучает решение Стокгольмского арбитража по спору с Польшей
Российская энергетическая компания "Газпром" получила решение Стокгольмского арбитражного суда о пересмотре цен на газ по контракту с польской нефтегазовой компанией PGNiG, сообщает РИА "Новости".
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Политика
Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Происшествия
В России на хозяев кальянной завели уголовное дело из-за коронавируса
В Петербурге следователи возбудили уголовное дело против хозяев кальянной «Феромон», которая продолжила работу вопреки запрету городских властей, введенному из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Игры
В сети появилась свежая информация о долгожданной GTA VI
Что интересно, на сайте, где представлено резюме, написано, что актер исполнил роль некого "Мексиканца" еще в далеком 2018 году, что говорит о том, что новая игра от Rockstar Games находится в разработке как минимум два года.
Общество
Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми
87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Здоровье
Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек
По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
Авто
Mazda отозвала в России один автомобиль 20-летней давности
Экономика
Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса
На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
В Саратовской области подтвердили 11 новых случаев коронавируса
В Саратовской области за сутки официально подтвердили 11 новых случаев заболевания коронавирусом.
Общество
В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом
В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в четверг, 2 апреля.
Здоровье
Российские военные начали оснащать полевой госпиталь в Бергамо
Помощь от России получает Италия. Наши военные начали оборудовать там новый полевой госпиталь.
Здоровье
Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.