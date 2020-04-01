Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом. Об этом в эфире телеканала CBS сообщил глава ведомства Марк Эспер.
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Пентагон отказался эвакуировать экипаж с зараженного коронавирусом авианосца

Комсомольская правдавчера в 20:48

Вашингтон предпочел пожертвовать моряками – Трамп с Пентагоном открестились от коронавирусного авианосца

Новостной фронт04:38

Пентагон отказался эвакуировать граждан с охваченного коронавирусом авианосца

Lenta.ru02:00

Глава Пентагона оценил необходимость полной эвакуации с авианосца ВМС США

Взгляд.ру00:54

Глава Пентагона пока не считает нужным эвакуировать экипаж авианосца Theodore Roosevelt

ТАСС00:51

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

РИА Новости04:34

COVID-19 поразил экипаж американского авианосца

Вести.Ruвчера в 17:29
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Происшествия

Машина сбила насмерть журналиста телекомпании «Вести Новосибирск»

Интерфакс вчера в 01:14
Общество

Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Известия 04:21
Игры

Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store

The GEEK вчера в 15:53
Здоровье

Китай начал публиковать данные о бессимптомных носителях коронавируса

За сутки 31 марта, по данным Государственного комитета здравоохранения Китая, выявлено 130 случаев такого бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, передает «Интерфакс».
ToDay News Ufa 04:55
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество

«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом

В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделения связи.
ФАН 04:13
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

В России за сутки выявили 440 больных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:17
Общество

В Чечне умерла первая пациентка с коронавирусом

В Чечне умерла пожилая женщина, у которой выявили коронавирус — это первый летальный случай в регионе.
Lenta.ru 04:45
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Происшествия

В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19

За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
РИА Новости 05:19
Интернет

Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky

Известное приложение по прогнозу погоды Dark Sky, популярное для пользователей iOS и Android, теперь находится под новым управлением.
МИТ вчера в 16:21
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Общество

Нижегородцам выдадут разрешения на работу в период самоизоляции

В Нижегородской области определен порядок выдачи разрешений на осуществление рабочей деятельности в период самоизоляции.
Гипер НН 03:44
Общество

Моряки подводной лодки ВМС Нидерландов заразились коронавирусом

ПолитРоссия вчера в 13:28
Здоровье

На Украине за сутки выявили 120 новых случаев заражения COVID-19

За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Всего заражение выявлено во всех 24 областях Украины и в городе Киеве.
ИА Красная Весна 04:22
Энергетика

«Газпром» изучает решение Стокгольмского арбитража по спору с Польшей

Российская энергетическая компания "Газпром" получила решение Стокгольмского арбитражного суда о пересмотре цен на газ по контракту с польской нефтегазовой компанией PGNiG, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 30 марта в 14:24
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Политика

Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Lenta.ru вчера в 07:40
Происшествия

В России на хозяев кальянной завели уголовное дело из-за коронавируса

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело против хозяев кальянной «Феромон», которая продолжила работу вопреки запрету городских властей, введенному из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 05:50
Игры

В сети появилась свежая информация о долгожданной GTA VI

Что интересно, на сайте, где представлено резюме, написано, что актер исполнил роль некого "Мексиканца" еще в далеком 2018 году, что говорит о том, что новая игра от Rockstar Games находится в разработке как минимум два года.
Ferra 30 марта в 06:15
Общество

Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми

87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Московский Комсомолец 04:24
Здоровье

Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек

По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
КомиОнлайн 30 марта в 05:22
Авто

Mazda отозвала в России один автомобиль 20-летней давности

CarsWeek.ru 05:26
Экономика

Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса

На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
РБК 05:34
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Общество

В Саратовской области подтвердили 11 новых случаев коронавируса

В Саратовской области за сутки официально подтвердили 11 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 05:05
Общество

В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом

В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в четверг, 2 апреля.
Lenta.ru 02:24
Здоровье

Российские военные начали оснащать полевой госпиталь в Бергамо

Помощь от России получает Италия. Наши военные начали оборудовать там новый полевой госпиталь.
НТВ 03:57
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
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