Коронавирус
ИнфоросПентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Со слов министра обороны США Марка Эспера, в настоящий момент нет необходимости эвакуировать весь экипаж авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.
Читать в источнике
Оценить733
с чего всё началось
В понедельник в распоряжении газеты San Francisco Chronicle оказалось письмо капитана находящегося у берегов Гуама авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозиера.Коммерсантъ01 апреля в 09:08
Подробнее о событии
Показать все источники
ВМС США уволили командира «коронавирусного» авианосца «Теодор Рузвельт»
ИА Красная Веснавчера в 19:26
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:43, Ашберн
Общество
В Чечне ввели комендантский час
Ранее глава Чечни объявил, что границы республики будут закрыты с 5 апреля. Пока это единственный регион России, который пошел на такой шаг.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Общество
В Крыму выявлено два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Крыму в пятницу, 3 апреля.
Общество
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
СК России предъявил обвинения двум генералам МВД
Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Кино
Флэш и Зеленый фонарь появятся в новом сериале «Старгерл» от DC
«Старгерл» даст старт новой главе телесериальной вселенной DC, в которую ранее входили такие проекты, как «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня».
Происшествия
СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области
Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Происшествия
В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Политика
Путин поручил решить вопрос программ профподготовки для строительства
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября проработать возможность разработки краткосрочных программ профподготовки рабочих для строительной отрасли, а также программ переподготовки и повышения квалификации таких рабочих, следует из перечня поручений главы государства.
Общество
В Челябинской области подтвердили два новых случая коронавируса
Еще два случая коронавирусной инфекции подтвердились в Челябинской области, всего заразившихся 23 человека, у всех заболевание протекает в легкой форме, сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Энергетика
Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ
Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Биатлон
Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что крайне трудно найти спонсоров для спортсменов в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падением цен на нефть.
Общество
Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции
Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
Общество
В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за минувшие сутки зафиксировано 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Общество
В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом
В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования
ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Происшествия
Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области
Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову в порядке статьи 91 УПК РФ.
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.