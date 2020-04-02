с чего всё началось

Со слов министра обороны США Марка Эспера, в настоящий момент нет необходимости эвакуировать весь экипаж авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.

Общество В Чечне ввели комендантский час Ранее глава Чечни объявил, что границы республики будут закрыты с 5 апреля. Пока это единственный регион России, который пошел на такой шаг.

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Происшествия СК России предъявил обвинения двум генералам МВД Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Политика Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.

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Политика Путин поручил решить вопрос программ профподготовки для строительства Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября проработать возможность разработки краткосрочных программ профподготовки рабочих для строительной отрасли, а также программ переподготовки и повышения квалификации таких рабочих, следует из перечня поручений главы государства.

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Биатлон Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что крайне трудно найти спонсоров для спортсменов в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падением цен на нефть.

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