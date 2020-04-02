Коронавирус

ИнфоросПентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Со слов министра обороны США Марка Эспера, в настоящий момент нет необходимости эвакуировать весь экипаж авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы почти 80 случаев заражения новым типом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.
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с чего всё началось
В понедельник в распоряжении газеты San Francisco Chronicle
 оказалось письмо капитана находящегося у берегов Гуама авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозиера.
Коммерсантъ01 апреля в 09:08

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ВМС США уволили командира «коронавирусного» авианосца «Теодор Рузвельт»

ИА Красная Веснавчера в 19:26

«Рузвельт» не в форме

Российская газетавчера в 13:23

COVID-19 поразил экипаж американского авианосца

Вести.Ru31 марта в 17:29

В России армию США назвали гнилой и аморальной

Lenta.ruвчера в 07:19

Капитан заражённого авианосца США просит помощи: В ответ наказание? В Пентагоне обиделись на критику

Царьградвчера в 09:13

Полная полундра: коронавирус выводит из строя корабли НАТО

Комсомольская правда01 апреля в 08:50

Почти 3 тыс. моряков с авианосца ВМС США отправят на карантин в отели

Известиявчера в 08:31
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:43, Ашберн
Общество

В Чечне ввели комендантский час

Ранее глава Чечни объявил, что границы республики будут закрыты с 5 апреля. Пока это единственный регион России, который пошел на такой шаг.
Медиазона вчера в 19:32
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Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

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Общество

В Крыму выявлено два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Крыму в пятницу, 3 апреля.
Krym.News 03:21
Общество

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Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Происшествия

СК России предъявил обвинения двум генералам МВД

Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.
RT на русском 03:20
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Кино

Флэш и Зеленый фонарь появятся в новом сериале «Старгерл» от DC

«Старгерл» даст старт новой главе телесериальной вселенной DC, в которую ранее входили такие проекты, как «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня».
Киноафиша России вчера в 07:43
Происшествия

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Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Российская газета 00:28
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости вчера в 18:55
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
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Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform 01 апреля в 08:39
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Политика

Путин поручил решить вопрос программ профподготовки для строительства

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября проработать возможность разработки краткосрочных программ профподготовки рабочих для строительной отрасли, а также программ переподготовки и повышения квалификации таких рабочих, следует из перечня поручений главы государства.
РИА Новости 03:23
Общество

В Челябинской области подтвердили два новых случая коронавируса

Еще два случая коронавирусной инфекции подтвердились в Челябинской области, всего заразившихся 23 человека, у всех заболевание протекает в легкой форме, сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:56
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Энергетика

Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 11:25
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что крайне трудно найти спонсоров для спортсменов в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падением цен на нефть.
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Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество

В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 03:49
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
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Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
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В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:33
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
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Происшествия

Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области

Силовики задержали замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову в порядке статьи 91 УПК РФ.
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Кино

Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

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Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
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