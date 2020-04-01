Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаШеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца

В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать380
с чего всё началось
В понедельник в распоряжении газеты San Francisco Chronicle
 оказалось письмо капитана находящегося у берегов Гуама авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозиера.
Коммерсантъ09:08

Подробнее о событии

С авианосца «Теодор Рузвельт» снимут 2700 человек из-за COVID-19

РИА Новости14:50

«Гнилая армия»: Провальное решение Пентагона показало слабость США - Баранец

Царьград13:59

Полная полундра: коронавирус выводит из строя корабли НАТО

Комсомольская правда08:50

В США рассказали о судьбе зараженного коронавирусом авианосца

Взгляд.ру08:44

ВМС США запаниковали из-за коронавируса

News.ru08:38

Вашингтон предпочел пожертвовать моряками – Трамп с Пентагоном открестились от коронавирусного авианосца

Новостной фронт04:38

Глава Пентагона пока не считает нужным эвакуировать экипаж авианосца Theodore Roosevelt

ТАСС00:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Кино

Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Культуромания 10:45
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Здоровье

На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Известия 09:21
Футбол

«Барселона» собирается обменять Гризманна на Неймара

Телеканал Sky Sports сообщает, что Барселона собирается использовать Антуана Гризманна для того, чтобы вернуть в команду Неймара, который с 2017 года выступает за Пари Сен-Жермен.
Советский спорт 14:50
Экономика

В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время

В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время На железных дорогах могут ввести режим неполного рабочего времени.
Коммерсантъ 14:26
Игры

В сети появилась свежая информация о долгожданной GTA VI

Что интересно, на сайте, где представлено резюме, написано, что актер исполнил роль некого "Мексиканца" еще в далеком 2018 году, что говорит о том, что новая игра от Rockstar Games находится в разработке как минимум два года.
Ferra 30 марта в 06:15
Шоу-бизнес

Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте

Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.
Вокруг ТВ вчера в 12:51
Здоровье

На Украине за сутки выявили 120 новых случаев заражения COVID-19

За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Всего заражение выявлено во всех 24 областях Украины и в городе Киеве.
ИА Красная Весна 04:22
Здоровье

Медики есть среди заболевших коронавирусом в больнице Сыктывкара

В одном из корпусов оборудованы два отделения полной изоляции - в таком карантине круглосуточно находятся больные с подтвержденным коронавирусом.
Интерфакс - Россия 10:36
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Финансы

Банк Открытие повысил ставки по сберегательным продуктам

Ставки по продуктам «Надежный», «Открытый» и «Основной доход» увеличены на сроках 181 и 367 дней и составляют максимально 5,8%. Для премиальных клиентов по вкладу «Надежный» на указанных сроках будет действовать дополнительная надбавка к ставке в размере 0,2ПП. Повышение ставок коснулось не только вкладов, но и накопительных счетов.
Плас 05:02
Наука

Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха

В журнале Annual Review of Virology опубликованы результаты исследования влияния влажности воздуха на распространение коронавируса SARS-CoV-2.
Ruposters.ru 05:15
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Общество

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк в конце марта подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба.
Ведомости 14:36
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Общество

Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что будет участвовать в переговорах о ценах на нефть вместе с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 21:36
Общество

Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19

Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:08
Происшествия

СКР предъявил обвинение в даче взятки собственнику «Зимней вишни»

Совладельцу торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в даче взятки.
BFM.ru 03:30
Политика

Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский самолет с медицинским оборудованием на борту вылетел в США. Об этом в среду сообщило Минобороны РФ.
ТАСС вчера в 21:33
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
Политика

ЕС призывает Венгрию сохранить демократию, несмотря на коронавирус

Брюссель, 31 марта 2020, 19:43 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Венгрию сохранять демократические институты и ценности, несмотря на глобальную эпидемию коронавируса, 31 марта сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 12:43
Общество

Производители сигарет остановили российские фабрики

Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Интерфакс 12:23
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию

Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Право.ру 02:55
Экономика

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 13:59
Общество

У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов

У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Телеканал Санкт-Петербург 12:31
Технологии

Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны

Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Astera 30 марта в 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное