с чего всё началось

В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Политика Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.

Здоровье На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.

Футбол «Барселона» собирается обменять Гризманна на Неймара Телеканал Sky Sports сообщает, что Барселона собирается использовать Антуана Гризманна для того, чтобы вернуть в команду Неймара, который с 2017 года выступает за Пари Сен-Жермен.

Экономика В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время На железных дорогах могут ввести режим неполного рабочего времени.

Игры В сети появилась свежая информация о долгожданной GTA VI Что интересно, на сайте, где представлено резюме, написано, что актер исполнил роль некого "Мексиканца" еще в далеком 2018 году, что говорит о том, что новая игра от Rockstar Games находится в разработке как минимум два года.

Здоровье Медики есть среди заболевших коронавирусом в больнице Сыктывкара В одном из корпусов оборудованы два отделения полной изоляции - в таком карантине круглосуточно находятся больные с подтвержденным коронавирусом.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Финансы Банк Открытие повысил ставки по сберегательным продуктам Ставки по продуктам «Надежный», «Открытый» и «Основной доход» увеличены на сроках 181 и 367 дней и составляют максимально 5,8%. Для премиальных клиентов по вкладу «Надежный» на указанных сроках будет действовать дополнительная надбавка к ставке в размере 0,2ПП. Повышение ставок коснулось не только вкладов, но и накопительных счетов.

Наука Коронавирус оказался малоактивным при определенной влажности воздуха В журнале Annual Review of Virology опубликованы результаты исследования влияния влажности воздуха на распространение коронавируса SARS-CoV-2.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.

Энергетика Экспортная цена российской нефти стала отрицательной Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.

Политика Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.

Энергетика В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.

Политика ЕС призывает Венгрию сохранить демократию, несмотря на коронавирус Брюссель, 31 марта 2020, 19:43 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Венгрию сохранять демократические институты и ценности, несмотря на глобальную эпидемию коронавируса, 31 марта сообщает агентство Reuters.

Общество Производители сигарет остановили российские фабрики Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Общество Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.

Экономика Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8% Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.