Коронавирус

ИзвестияИзвестияПентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Об этом министр обороны США заявил во вторник в интервью телекомпании CBS.
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COVID-19 поразил экипаж американского авианосца

Вести.Ruвчера в 17:29

Глава Пентагона пока не считает нужным эвакуировать экипаж авианосца Theodore Roosevelt

ТАСС00:51

На американском авианосце «Теодор Рузвельт» коронавирусом заразились больше ста моряков

Новостной фронт02:57

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с зараженного коронавирусом авианосца

Комсомольская правдавчера в 20:48

Коронавирус начал «косить» не только Пентагон, но и Госдеп: Зафиксирована смерть чиновника

Царьградвчера в 17:30

Глава Пентагона оценил необходимость полной эвакуации с авианосца ВМС США

Взгляд.ру00:54

Пентагон отказался эвакуировать граждан с охваченного коронавирусом авианосца

Lenta.ru02:00
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Общество

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
BFM.ru 04:08
Шоу-бизнес

Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.
РИА Новости 03:46
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК вчера в 20:04
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Кино

Состоялся релиз интерактивного фильма The Complex о биологической атаке

Лондон, 1 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Релиз интерактивного фильма «The Complex» о биологической атаке в Лондоне состоялся на платформах Steam, PS Store, MS Store и eShop.
REGNUM 03:55
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о результате теста на коронавирус

На прошлой неделе Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус — вызвать медиков телеведущая решила после того, как этот диагноз подтвердился у Льва Лещенко.
StarHit.ru вчера в 12:00
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда вчера в 19:02
Происшествия

Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:30
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

Президиум ранее поручил Минкомсвязи обеспечить с 1 апреля представление в Фонд социального страхования РФ и правительство Москвы сведений о подлежащих самоизоляции гражданах РФ, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, из заполненных ими форм на едином портале госуслуг.
Интерфакс 01:12
Общество

Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России

В России пройден пик потребительского спроса на продукты в торговых сетях, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.
РБК 03:44
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Армия и оружие

В РФ для борьбы с коронавирусом могут задействовать военных медиков

Отечественные военные медики могут прийти на помощь гражданским врачам в противостоянии коронавирусу, предоставив свои госпитали для того, чтобы в них размещали пациентов, если случится обострение эпидемии в стране, заявил РИА Новости Виктор Мураховский, военный эксперт.
Ореанда-Новости 01:44
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru вчера в 14:22
Происшествия

Жительницу Югры осудят за шутку о прибывшей из Испании больной подруге

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа предстанет перед судом за шутку о подруге, которая якобы приехала из Испании и плохо себя чувствует, сообщает региональное управление МВД.
РИА Новости 03:22
Общество

Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус

Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Газета.Ru 02:51
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
РИА Новости вчера в 15:43
Общество

Ростовская область перешла на режим самоизоляции

Согласно распоряжению губернатора, жителям области запрещается покидать свои места жительства без веской причины.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 30 марта в 17:03
Общество

Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции

Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Город342 вчера в 13:31
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Здоровье

Китай раскрыл данные о бессимптомных носителях коронавируса

За минувший вторник, 31 марта, как сообщил Государственный комитет здравоохранения Китая, было выявлено 130 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 03:41
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Иммунитет к коронавирусу был обнаружен у жителей итальянской Феррары

У жителей итальянского города Феррара региона Эмилия-Романья может быть выработан иммунитет к коронавирусу.
Live24 03:51
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