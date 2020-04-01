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Кино Состоялся релиз интерактивного фильма The Complex о биологической атаке Лондон, 1 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Релиз интерактивного фильма «The Complex» о биологической атаке в Лондоне состоялся на платформах Steam, PS Store, MS Store и eShop.

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Политика Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.

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