Коронавирус
ИзвестияПентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Об этом министр обороны США заявил во вторник в интервью телекомпании CBS.
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Пентагон отказался эвакуировать экипаж с зараженного коронавирусом авианосца
Комсомольская правдавчера в 20:48
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Общество
В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
Шоу-бизнес
Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Политика
Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях
Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
Кино
Состоялся релиз интерактивного фильма The Complex о биологической атаке
Лондон, 1 апреля 2020, 10:55 — REGNUM Релиз интерактивного фильма «The Complex» о биологической атаке в Лондоне состоялся на платформах Steam, PS Store, MS Store и eShop.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о результате теста на коронавирус
На прошлой неделе Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус — вызвать медиков телеведущая решила после того, как этот диагноз подтвердился у Льва Лещенко.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке
Происшествия
Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
Президиум ранее поручил Минкомсвязи обеспечить с 1 апреля представление в Фонд социального страхования РФ и правительство Москвы сведений о подлежащих самоизоляции гражданах РФ, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, из заполненных ими форм на едином портале госуслуг.
Общество
Вице-премьер заявила о прохождении пика спроса на продукты в России
В России пройден пик потребительского спроса на продукты в торговых сетях, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.
Происшествия
В Красноярске убили семью из трех человек
Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
Армия и оружие
В РФ для борьбы с коронавирусом могут задействовать военных медиков
Отечественные военные медики могут прийти на помощь гражданским врачам в противостоянии коронавирусу, предоставив свои госпитали для того, чтобы в них размещали пациентов, если случится обострение эпидемии в стране, заявил РИА Новости Виктор Мураховский, военный эксперт.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Происшествия
Жительницу Югры осудят за шутку о прибывшей из Испании больной подруге
Жительница Ханты-Мансийского автономного округа предстанет перед судом за шутку о подруге, которая якобы приехала из Испании и плохо себя чувствует, сообщает региональное управление МВД.
Общество
Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус
Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
Общество
Ростовская область перешла на режим самоизоляции
Согласно распоряжению губернатора, жителям области запрещается покидать свои места жительства без веской причины.
Общество
Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции
Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Здоровье
Китай раскрыл данные о бессимптомных носителях коронавируса
За минувший вторник, 31 марта, как сообщил Государственный комитет здравоохранения Китая, было выявлено 130 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, передает «Интерфакс».
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Иммунитет к коронавирусу был обнаружен у жителей итальянской Феррары
У жителей итальянского города Феррара региона Эмилия-Романья может быть выработан иммунитет к коронавирусу.