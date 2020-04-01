Коронавирус
ИзвестияПентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Об этом министр обороны США заявил во вторник в интервью телекомпании CBS.
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Пентагон отказался эвакуировать экипаж с зараженного коронавирусом авианосца
Комсомольская правдавчера в 20:48
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Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
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В Северной Осетии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом
Владикавказ, 1 апреля 2020, 07:56 — REGNUM Первые два случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Северной Осетии, 1 апреля сообщил глава республики Вячеслав Битаров на странице в Instagram.
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Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted
В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
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Работу метро в Петербурге ограничат
В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.
Здоровье
Из Центра здоровья детей вновь уволили команду детского трансплантолога Михаила Каабака
Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Минздрава России уволили команду детского врача-трансплантолога Михаила Каабака.
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Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
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«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда ослабят режим самоизоляции
Советник главы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что режим самоизоляции ослабят, когда несколько дней подряд будет фиксироваться стабильное количество новых зараженных коронавирусом.
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Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек
Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Общество
В Пермском крае ввели режим полной изоляции
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Общество
В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса
Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
Общество
Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС
Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Здоровье
В Новгородской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Новгородской области с 23 по 30 марта зарегистрировали снижение заболеваемости респираторными инфекциями к уровню прошлой недели.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Кино
Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек умер от коронавируса
В Лондоне в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер британский актер Эндрю Джек, пишет газета Daily Mail.
Экономика
Квартира надежнее гречи: почему люди стали скупать недвижимость и что ждет рынок
Квартиры, коттеджи и земельные участки стали валютой, что крепче доллара и гречи.
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На экс-главу Колыванского района Аверина завели уголовное дело
Общая площадь земель составила более 8 га. Прокурором района в интересах государства предъявлен иск на 20 млн рублей.
Шоу-бизнес
Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
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Xiaomi представит 22 новых продукта на фестивале Mi Fan
Xiaomi объявила, что 3 апреля пройдёт мероприятие Mi Fan Festival 2020, посвящённое юбилею компании.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Финансы
Курс рубля в марте пережил сильнейшее падение с января 2015 года
Курс рубля в марте потерял 14,7% к доллару, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
Происшествия
В Красноярске убили семью из трех человек
Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
Общество
В администрации Саратова разъяснили порядок оформления пропусков
2. Оформить реестр в алфавитном порядке, в котором должны быть перечислены ФИО сотрудников, на которых изготовлены пропуска, их должности.