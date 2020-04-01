Коронавирус

ИзвестияИзвестияПентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Об этом министр обороны США заявил во вторник в интервью телекомпании CBS.
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Пентагон отказался эвакуировать граждан с охваченного коронавирусом авианосца

Lenta.ru02:00

COVID-19 поразил экипаж американского авианосца

Вести.Ruвчера в 17:29

Глава Пентагона пока не считает нужным эвакуировать экипаж авианосца Theodore Roosevelt

ТАСС00:51

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с зараженного коронавирусом авианосца

Комсомольская правдавчера в 20:48

Авианосец США запросил срочную помощь из-за вспышки COVID-19

Ридусвчера в 18:08

Коронавирус начал «косить» не только Пентагон, но и Госдеп: Зафиксирована смерть чиновника

Царьградвчера в 17:30

Глава Пентагона оценил необходимость полной эвакуации с авианосца ВМС США

Взгляд.ру00:54
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Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
Общество

В Северной Осетии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом

Владикавказ, 1 апреля 2020, 07:56 — REGNUM Первые два случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Северной Осетии, 1 апреля сообщил глава республики Вячеслав Битаров на странице в Instagram.
REGNUM 00:56
Игры

Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted

В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
Игромания.ру вчера в 13:22
Транспорт

Работу метро в Петербурге ограничат

В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.
Известия вчера в 12:09
Здоровье

Из Центра здоровья детей вновь уволили команду детского трансплантолога Михаила Каабака

Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Минздрава России уволили команду детского врача-трансплантолога Михаила Каабака.
Новая газета вчера в 16:48
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:17
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда ослабят режим самоизоляции

Советник главы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что режим самоизоляции ослабят, когда несколько дней подряд будет фиксироваться стабильное количество новых зараженных коронавирусом.
Рамблер 01:34
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек

Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.
Москва. Северо-Запад вчера в 03:39
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Происшествия

СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки

Известия 02:24
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 10:00
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Общество

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Интерфакс вчера в 08:48
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Здоровье

В Новгородской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Новгородской области с 23 по 30 марта зарегистрировали снижение заболеваемости респираторными инфекциями к уровню прошлой недели.
Новгород.ру вчера в 05:28
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Кино

Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек умер от коронавируса

В Лондоне в возрасте 76 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер британский актер Эндрю Джек, пишет газета Daily Mail.
Полит.ру 01:10
Экономика

Квартира надежнее гречи: почему люди стали скупать недвижимость и что ждет рынок

Квартиры, коттеджи и земельные участки стали валютой, что крепче доллара и гречи.
Новости Архангельска 29.ru 01:20
Происшествия

На экс-главу Колыванского района Аверина завели уголовное дело

Общая площадь земель составила более 8 га. Прокурором района в интересах государства предъявлен иск на 20 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество

Экспресс газета 02:07
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
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Xiaomi представит 22 новых продукта на фестивале Mi Fan

Xiaomi объявила, что 3 апреля пройдёт мероприятие Mi Fan Festival 2020, посвящённое юбилею компании.
ITZine.ru 02:43
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
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Финансы

Курс рубля в марте пережил сильнейшее падение с января 2015 года

Курс рубля в марте потерял 14,7% к доллару, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
Коммерсантъ вчера в 20:48
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Общество

В администрации Саратова разъяснили порядок оформления пропусков

2. Оформить реестр в алфавитном порядке, в котором должны быть перечислены ФИО сотрудников, на которых изготовлены пропуска, их должности.
Саратов 24 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
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